قرض العمل الحر للعاطلين والموظفين بدون فوائد بالتقسيط الميسر الشهري

أعلن بنك التنمية الاجتماعية على توفير قرض العمل ي الحر لكافة العاطلين والموظفين الراغبين في العمل ولم يجدوا في المملكة فرصة عمل لذلك وفرت لهم الحكومة السعودية منتج نفاذ للعمل الحر الذي يمتاز بالعدبد من المزايا التمويلية الهامة ومنها الحصول على التمويل النقدي حتى مائة وعشرون ألف ريال سعودي كذلك توفير التمويل العيني حتى مبلغ تمويل مائة وخمسون ألف ريال سعودي ولكن بعد توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة ومن ضمن الشروط المطلوبة إحضار وثيقة العمل الحر من وزارة الموارد البشرية وغيرها من الشروط التي سوف نوضحها بالتفصيل اليوم ولكن عند التقديم يتم الحصول على تمويل بدون فوائد مالية بالتقسيط الميسر الشهري لمدة أربعون شهر بموافقة قرض العمل الحر التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية في المملكة.

أهم شروط الحصول على قرض العمل الحر في المملكة 1443

قرض العمل الحر في المملكة من أهم القروض التي حققت نجاح كبير في المراحل السابقة ويبحث العديد من المواطنين السعوديين على شروط الحصول على تمويل العمل الحر في المملكة العربية السعودية من أجل الموافقة على طلب التمويل لدى بنك التنمية الاجتماعية في المملكة وإليكم كافة الشروط الهامة للحصول على التمويل كالتالي:

يشترط قرض العمل الحر لدى بنك التنمية الاجتماعية إحضار وثيقة العمل الحر عبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية.

العمر المناسب للتقديم الإلكتروني من 18 سنه حتى 60 سنه فقط لا غير.

كذلك تمويل العمل الحر يطلب توفير سجل ائتماني جيد مع أمتلاك دخل شهري لا يزيد عن 20 ألف ريال سعودي إذا كان المتقدم موظف سعودي.

متاح التمويل لجميع المواطنين السعوديين من العاطلين والموظفين فقط لا غير.

مميزات قرض العمل الحر في السعودية عام 1443