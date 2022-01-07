نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموارد البشرية توضح موعد إعلان نتائج الضمان الاجتماعي وصرف الدفعة الاولي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي العديد من التساؤلات الخاصة بموعد صرف دفعة معاش الضمان الاجتماعي المطور بالاضافة إلى موعد إعلان نتائج الضمان الاجتماعي، وأكدت الوزارة بأنها تقوم بإعلان النتائج تدريجياً وسيتم إرسال رسائل نصية للمستفيدين توضح نتيجة الاستحقاق خلال الفترة المقبلة.

كما أوضحت الموارد البشرية أن التطور الجديد لنظام الضمان الاجتماعي اشتمل الموظفين والغير موظفين والمتقاعدين وفئات عديدة من المجتمع السعودي، فالوزارة تسعى لتوفير الاحتياجات الاساسية للمواطن السعودي بغض النظر عن عمر المستفيد.

شروط الحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور 2022

فقد اوضحت وزارة الموارد البشرية بعض الشروط اتي يجب الالتزام بها للحصول على دعم الضمان الاجتماعي الجديد وهي:

الضمان الاجتماعي مقدم لأصحاب الجنسية السعودية. المقيمين فى السعودية. معاش الضمان الاجتماعي مقدم للأرامل والمطلقات. أصحاب الاعاقة الذهنية والبدنية من المستفيدين بمعاش الضمان الاجتماعي. يشترط ألا يزيد دخل الاسرة عن 1100 ريال سعودي. عدم مغادرة المستفيد للمملكة لفترة طويلة. ألا يكون المستفيد لدية ممتلكات خاصة باسمة ذات قيمة عالية.

خطوات التسجيل فى معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443

يتم التسجيل فى معاش الضمان الاجتماعي عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع الضمان الاجتماعي.

اختيار الخطمات الالكترونية والضغط عليها.

الضغط على تسجيل جديد.

كتابة البيانات المطلوبة وتسجلها بشكل صحيح وهي : بيانات الدخل والحالة الاجتماعية للمواطن وعدد من يعولهم.

الضغط على حفظ.

سوف تتلقى رسالة على هاتفك المحمول فيما بعد بحالة الضمان الاجتماعي.

الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور

هناك طريقتين للاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي وهم:

الاتصال بالرقم المباشر: 920020301

الاتصال بالرقم المختصر: 19911

والاستفسار عن حالة الضمان الاجتماعي، والجدير بالذكر أنه فى حالة رفض طلب الضمان الاجتماعي يمكن تقديم الاعتراض عبر موقع وزارة الموارد لبشرية فى غضون 30 يوم، وتقديم الاوراق والمستندات المطلوبة، كما يمكن الاتصال على تلك الارقام الموضحه يومياً من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة الحادية عشر مساءاً.

فى انتظار تعليقاتكم واستفسارتكم الخاصة بمعاش الضمان الاجتماعي المطور، والتي نرحب بها دائما وسنقوم بالرد عليها