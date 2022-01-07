تمويل منتج آهل بدون فوائد وبلا كفيل بشروط ميسرة لدى بنك التنمية الاجتماعية

تمويل منتج آهل السعودي من أهم التمويلات التي يبحث عنها الكثير من المواطنين السعوديين الراغبين في طلب التمويل الميسر بدون دفع أي فوائد مالية إضافية ويصل مبلغ التمويل إلى 60 ألف ريال سعودي بموافقة بنك التنمية الاجتماعية ولكن بعد توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة حيث يطلب هذا التمويل الحصول على تمويل إجتماعي سابق مثل تمويل الترميم أو الأسرة أو الزواج وغيرها من التمويلات الإجتماعية الميسرة قبل التقديم الإلكتروني على تمويل منتج آهل السعودي وعند الحصول عليه يتم الحصول على تمويل ميسر بدون فوائد بالتقسيط الميسر لمدة خمسة سنوات على الأكثر لجميع العملاء السعوديين فقط لا غير لدى بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.

الشروط والضوابط المطلوبة للموافقة على طلب التمويل لدى منتج آهل

حقق منتج آهل السعودي بالمملكة العربية السعودية التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية نجاح كبير في خدمة المواطنين السعوديين الراغبين في طلب التمويل الميسر بدون فوائد مالية إضافية ولكن يحتاج الموافقة توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة للموافقة على طلب التمويل ومنها:

يطلب تمويل منتج آهل السعودي بالمملكة توفير دخل شهري ثابت للفرد لا يزبد عن 3000 ريال.

يجب أن لا يزيد دخل الفرد عن 12,500 ريال سعودي للموافقة على طلب التمويل لدى منتج آهل التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية.

توفير سجل ائتماني لجميع العملاء الراغبين في طلب تمويل منتج آهل لدى بنك التنمية الاجتماعية في المملكة.

كذلك لابد أن لا يزبد عمر المتقدم عن 70 عام فقط لا غير.

الحصول المسبق على تمويل إجتماعي من بنك التنمية الاجتماعية في السعودية.

تمويل منتج آهل السعودي بدون كفيل إذا كان المتقدم موظف في الحكومة السعودية غير ذلك لابد من توفير الكفيل الغارم السعودي قبل القيام بالتقديم الإلكتروني.

مميزات الحصول على تمويل منتج آهل السعودي بالمملكة