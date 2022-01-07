بنك التسليف قرض الأسرة كم المبلغ وشروط الحصول على تمويل

إن بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية قام بإطلاق قرض لمساعدة الأسر بشكل مادي يجعلهم قادرين على مواجهة أعباء الحياة بشكل كبير، وايماناً من حكومة المملكة بدورها الهام نحو تخفيف أعباء الحياة عن كاهل المواطن السعودي، وبناء على ذلك الأمر يتم تداول بنك التسليف قرض الأسرة كم المبلغ داخل محركات البحث بشكل كبير.

بنك التسليف قرض الأسرة كم المبلغ

الجدير بالذكر أن القيمة المالية لقرض الأسرة ببنك التليف تصل إلى حوالي 10 آلاف ريال سعودي، وهذا يعتبر الحد الأدنى للقيمة، بينما نجد أن الحد الأقصى لقيمة القرض يقدر بحوالي 60 ألف ريال سعودي.

وعلى الجانب الأخر وجدنا أن المعدل الخاص بالأقساط الشهرية لقرض بنك التسليف يتم حسابه على حسب القيمة الخاصة بالقرض التي يتحصل عليها المتقدم، لذلك نجد أن معدل الأقساط يختلف من شخص لآخر.

ففي حالة إن كان الشخص قد تحصل على قرض من بنك التسليف بحوالي 18 ألف ريال سعودي، فهنا قيمة القسط الشهري تصل إلى حوالي 300 ريال سعودي.

شروط الحصول على قرض الأسرة من بنك التسليف

إن بنك التنمية الاجتماعية قرض الأسرة قام بتحديد مجموعة من شروط قرض الأسرة 1443 والتي على أساسها يتم الموافقة على إعطاء المتقدم قرض الأسرة أم يتم الرفض، او قرض زواج ومن هذه الشروط:

يجب أن يصل الحد الأدنى من الراتب الشهري الخاص بالعميل إلى حوالي 2000 ريال سعودي.

ولابد أن يصل عمر المرأة إلى حوالي 30 سنة، وذلك بهدف حصولها على قرض الأسرة بصورة قانونية.

كما يجب تقديم صك خاصة بالإعالة. حيث يتم اعتماده من جانب أحد أفراد الأسرة.

ومن الممكن أن تتحصل على النساء على هذا القرض. وذلك في حالة أن كانت من فئة المطلقات أو الأرامل، أو لديها طفل وليس لديها أي مصدر دخل.

والأبناء الذكور هم الذي يتم وضعهم في حساب تقسيط المعاش، لكن لابد أن يصل عمرهم إلى حوالي 24 سنة.

وبهذا نكون قد سردنا لكم بشكل مفصل كل ما يخص حول بنك التسليف قرض الأسرة كم المبلغ. حيث وجدنا أن هناك الكثير من المميزات يتمتع بها هذا القرض. لكن هذا يرتبط على حسب أخذ المتقدم مجموعة الشروط التي عرضناها في البداية في عين اعتباره.