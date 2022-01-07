بالتقسيط تمويل إمكان 50 ألف ريال بدون كفيل وبلا تحويل راتبك الشهري

بالتقسيط الميسر لمدة سنتين يمكن توفير تمويل إمكان الميسر التابع إلى مصرف الراجحي السعودي بالمملكة العربية السعودية وأمتاز التمويل بالشركة بأنه تمويل إسلامي لجميع العملاء السعوديين بموافقة شركة إمكان ولكن تطلب الشركة بعض الشروط والضوابط للموافقة على هذا التمويل ومن ضمنها توفير تقرير سمة وليس فقط بل يجب أن يكون التقرير ظاهر فيه عدم تعثر العميل المتقدم السعودي بالمملكة كما تطلب توفير سجل ائتماني وغيرها من الشروط والضوابط اللازمة للموافقة على طلب التمويل الميسر لدى شركة إمكان فكل ذلك من أجل الحصول على المزايا التمويلية المتاحة ومنها توفير التمويل بدون الحاجة إلى كفيل غارم وبدون تحويل للراتب الشهري بأقساط ميسرة شهرية لمدة أربعة وعشرون شهر وأقل فترة تمويل سنة كاملة فقط لا غير بموافقة شركة إمكان السعودي.

أهم شروط الحصول على التمويل الميسر لدى شركة إمكان 1443

هناك العديد من المواطنين السعوديين الذين يريدون معرفة الشروط والضوابط المطلوبة للموافقة على طلب التمويل الميسر من خلال شركة إمكان كذلك من أجل التقديم الإلكتروني حتى يتم الموافقة على طلب التمويل الشخصي الميسر عبر تمويل إمكان الراجحي بالمملكة فيما يلي بكل التفاصيل الجديدة في الشركة:

التمويل الشخصي الميسر لجميع المواطنين السعوديين فقط لا غير بشرط توفير تقرير سمة السعودي مع فتح حساب جديد لدى مصرف الراجحي.

توفير دخل ثابت شهري يبدأ من خمسة ألاف ريال سعودي للموافقة على طلب التمويل لدى شركة إمكان.

شركة إمكان للتمويل تطلب توفير سجل ائتماني من جميع العملاء السعوديين المتقدمين لطلب التمويل الميسر لدى شركة إمكان.

التمويل يطلب أن يكون المتقدم عمره 25 حتى 60 عام فقط لا غير.

مميزات الحصول على برنامج تمويل شركة إمكان بالمملكة