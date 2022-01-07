تسجيل في الضمان الاجتماعي المطور وشروط القبول في الضمان الجديد عبر منصة الدعم والحماية

دائمًا ما يكون هناك بحث بصورة كبيرة حول طريقة تسجيل في الضمان الاجتماعي، وذلك يرجع إلى ما يقدمه نظام الضمان الاجتماعي من دعم مادي يساعد فئات كبيرة من المواطنين المستحقين لذلك الدعم على تحسين وضعهم المعيشي، بشكل يجعلهم أكثر استقلالية من الناحية المادية، ومن ثم يصبحون أشخاص منتجين داخل المجتمع.

تسجيل في الضمان الاجتماعي

بعد أن أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن موعد بادية التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي في يوم 20 نوفمبر 2021، وحددت بأن انتهاء عملية التسجيل سوف يكون في مايو 2022، وبناء على ذلك سنقوم بعرض الخطوات الخاصة تسجيل المواطن في منصة الضمان الاجتماعي بالشكل الآتي:

تتمثل أولى خطوات التسجيل بالذهاب إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية على شبكة الانترنت.

ثم يقوم المتقدم بالدخول على أيقونة الخدمات الإلكترونية التي تظهر أمامه مباشرة بالصفحة.

وبعد أن يقوم بتسجيل الدخول إلى المنصة.

فيقوم بعدها بالدخول على معاش الضمان الاجتماعي.

ثم يقرأ كل الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة.

وبعدها يقوم بالضغط على أيقونة الدخول.

ثم يختار المتقدم الفئة التابع لها، ثم يقوم بإدخال عددًا من البيانات الخاصة به.

وبعد أن يتأكد من صحتها، فيقوم برفع المستندات المطلوبة منه، ثم يقوم بالنقر على أيقونة تقديم الطلب.

وبالتالي تتم عملية التسجيل بنجاح.

وبالتالي تتم عملية التسجيل بنجاح. وذلك بعد أن يظهر أمام المتقدم الرقم الخاص بالضمان الاجتماعي، فهذا الرقم سوف يساعده أثناء عملية الاستعلام عن بياناته.

أهم شروط التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد

يشترط بأن يكون المتقدم لهذه المبادرة سعودي الجنسية، وذلك بالإضافة إلى إقامته الدائمة داخل أراضيها.

كما يجب ألا يكون لديه سجل تجاري أو عقارات.

كما يشترط كذلك عدم تحصله على أي إعانة مادية من داخل مؤسسات القطاع الخاص أو العام.

فهذه الشروط لها دورًا كبيرًا في الموافقة على طلب المتقدم بالتسجيل في هذه المبادرة.

إلى هنا نكون قد سردنا لكم الخطوات الخاصة بعملية تسجيل في الضمان الاجتماعي، والتي تشغل أذهان الكثير من المواطنين السعوديين، لكن يجب أن ينتبه كل متقدم لهذه الخدمة بأن يتوافر به الشروط التي قمنا بعرضها داخل هذا المقال، حتى يستطيع أن يحصل على الدعم المادي من هذا النظام.