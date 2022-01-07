منصة همة الرسمية استعلام وتسجيل جديد

منصة همة ، هي عبارة عن منصة تعليمية رقمية متخصصة في تدريب المعلمين والطلاب ، والتي يتم من خلالها إجراء تدريب على الامتحان الموحد، وفيما يلي الاستعلام عن منصة همة والتسجيل فيها، قيدت وزارة التربية والتعليم إطلاق منصة همه التعليمية في المملكة العربية السعودية لتقديم كافة الخدمات الرقمية التعليمية للطلاب والمعلمين وتقديم اختبارات معيارية عبر المنصة حيث تبدأ الخدمة تحت شعار 1415 هـ (نسير إلى المنازل). مع الكتب القصيرة) ، يخدم ما يقرب من 3 ملايين مستفيد للدخول إلى مدخل منصة هيما التعليمية.

منصة همة الرسمية استعلام

يجب أن يكون لدى المستفيد حساب على منصة Hema التعليمية من أجل استخدام منصة Hema. لاحظ أن حساب منصة Hema هو مفتاح الوصول المباشر إلى منصة Hema. من خلال الحساب ، يمكنك الاستمتاع بالخدمات الإلكترونية في المنصة ، بما في ذلك الدورات والخدمات ، التسجيل الإلكتروني ، يمكنك اتباع الخطوات أدناه لإنشاء حساب لاستخدام الخدمة ، وإنشاء حساب ، يرجى اتباع الخطوات أدناه لإنشاء حساب على منصة Hemma:

انتقل مباشرة إلى بوابة همة ، لعمل حساب أدخل الاسم الكامل لمعلومات إنشاء الحساب اختر ما إذا كنت ذكرا أو أنثى أدخل معلومات رقم هاتفك في الحقل المحدد أدخل كلمة المرور للحساب الذي ستقوم بإنشائه أدخل بريدك الإلكتروني في المربع المحدد انقر فوق زر التسجيل لإنشاء حساب.

التسجيل في همة برابط مباشر

بعد تسجيل الدخول إلى منصة همة التعليمية في المملكة العربية السعودية ، من خلال المنصة الرقمية المصممة للعمل الرقمي ، عبر سلسلة بالبيد التعليمية للطلاب والمعلمين ، مع العلم أن التسجيل للدخول إلى البوابة يعتبر دخولاً للمنصة ، وبدون ذلك المنصة ، لن يتمكن المستفيدون من الوصول إلى المنصة ، وللاستفادة من أي من الخدمات أو جميعها ، ما لم تتمكن من تسجيل الدخول من خلال التسجيل ، يجب اتباع الإجراءات والخطوات التالية ، على النحو الآتي: