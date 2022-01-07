نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آلية تسجيل المقرر لطلبة التخصص البكالوريوس في الجامعة السعودية الإلكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت الجامعة السعودية الإلكترونية بالإعلان عن توفير وإتاحة تسجيل مقرر مرحلة البكالوريوس للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 1443هـ، وقد أوضحت الجامعة إن بداية فترة التسجيل من يوم الأحد الموافق 6 جمادى الآخرة 1443هـ، الموافق 9 يناير 2022م، الساعة 11:00 صباحًا، وتنتهي خلال يوم السبت 12 جمادى الآخرة 1443هـ، الموافق 15 يناير 2022م، الساعة 11:00 مساءً، وأصدرت الجامعة إن التسجيل متاح لطلبة التخصص من مرحلة البكالوريوس ومن أنهى متطلبات السنة الأولى المشتركة للطلبة والطالبات.

الجامعة السعودية الإلكترونية برنامج بلاك بورد

أتاحت الجامعة السعودية الإلكترونية فرصة تزويد رخص برنامج البلاك بورد للجامعات الأهلية بالمملكة العربية السعودية، وذلك من خلال مشروع الرخصة الوطنية الموحدة في نظام إدارة التعليم، وقد أوضحت الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي رئيسة الجامعة في تصريح أن منح الجامعة الحق في تزويد رخص برنامج البلاك بورد للجامعات ومؤسسات التعليم العالي الأهلية بالسعودية، يعد ذلك خطوة مهمة لدعم التحول الرقمي في قطاع التعليم، وتعزيز موقع المملكة في التنافسية العالمية.

موضحة أن المبادرة لا تخل بأي عقود حالية سارية بين شركة بلاك بورد و الجامعات الأهلية، حيث ستكون الإجراءات من خلال الأنظمة واللوائح والتعليمات الرسمية، مُتطلعةً إلى أن يتكلل التعاون والتكامل مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الأهلية بالسعودية بالاستفادة المثلى من الموارد المتاحة لتحقيق المزيد من التقدم في التحول الرقمي والتعليم الإلكتروني، بما يساعد ذلك في تحقيق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية ورؤية 2030.

سداد الرسوم الدراسية للجامعة السعودية الالكترونية

قامت الجامعة السعودية الإلكترونية بلفت الإنتباه إلى سداد الرسوم حيث سيكون متاح مباشرة بعد إتمام التسجيل وفي حالــة عدم السداد خلال الفترة المتاحة للسداد المُعلنة في التقويم الأكاديمي من خلال الجامعة سوف يتم حذف التسجيل بطريقة آلية، وقد أفادت أنه سوف يتم تطبيق احتساب ضريبة القيمة المضافة على الرسوم الدراسية، وكانت عمادة السنة الأولى المشتركة التي أعلنت لجميع طلابها عن موعد فتح أيقونة معادلة المقررات للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1443هـ حيث سوف يبدأ التقديم على الأيقونة يوم الأحد الموافق 9 يناير 2022 م 6 جمادى الآخرة 1443 هـ وينتهي التقديم بنهاية دوام يوم الخميس الموافق 3 فبراير 2022 م 2 رجب 1443 هـ.