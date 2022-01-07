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منصة مدرستي وزاره التعليم تسجيل دخول للطلبة

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عمر شويل - جدة منصة مدرستي وزاره التعليم تسجيل دخول للطلبة - ثقفني

منصة مدرستي وزاره التعليم ، من أهم المنصات الإلكترونية التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم السعودية ، ومجهزة بكافة الأدوات التعليمية المهمة، بالإضافة إلى خدماتها المتميزة، تعد منصة مدرستي بالطبع من أكثر المنصات التعليمية شهرة في المملكة العربية السعودية ، وبسبب انتشار وباء كورونا ، حققت المنصة نجاحًا كبيرًا في الفترة الزمنية الماضية ، والعمل على المنصة هو لا يزال قيد التقدم حتى الآن ، لا يمكن إعفاؤه.

منصة مدرستي وزاره التعليم

  • يمكنك بسهولة تسجيل الدخول إلى منصة My School باتباع بعض الخطوات البسيطة على النحو الآتي:
  1. منصة مدرستي التعليمية تسجيل في الموقع الرسمي.
  2. انقر فوق مربع تسجيل الدخول المناسب للمستخدم.
  3. أدخل اسم المستخدم في مكانه.
  4. اتبع جميع التعليمات حتى تقوم بإدخال كلمة المرور الخاصة بك.
  5. انقر فوق رمز تسجيل الدخول وستتمكن من التسجيل بنجاح.

رابط التسجيل للطلاب في مدرستي

  • يمكن للطلاب الجدد تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي التابعة لوزارة التعليم بالمملكة من خلال بوابة العودة إلى المدرسة واتباع الخطوات البسيطة والسهلة للتسجيل بشكل صحيح ، على النحو الآتي:
  1. انتقل إلى بوابة العودة إلى المدرسة.
  2. انقر فوق كلمة “تسجيل” في الشريط العلوي.
  3. أدخل رقم الهوية ، ثم اكتب رقم الهاتف.
  4. قم بإجراء التحقق المطلوب وانقر فوق تحقق.
  5. أنت في انتظار رمز مرئي لك في رسالة SMS.
  6. ثم أدخل الرمز وانقر فوق تحقق.

أهداف ومزايا مدرستي التعليمية

  • سهل الاستخدام ، لأن النظام الأساسي به واجهة بسيطة للغاية ، يمكن للمستخدمين التعامل معها بكل بساطة وسهولة دون مواجهة أي مشاكل تتعلق بعناصر القراءة ، ويمكنهم الوصول بسهولة وببساطة إلى الأدوات التعليمية.
  • يتم تصور الدورات على النظام الأساسي لمدرستي لأنها مرتبطة بفرق Microsoft ، بحيث يمكن للمدرسين إرسال الدورات عبر اتصال الفيديو واستيعاب المزيد من الطلاب لجميع الدورات.
  • بالنسبة للأدوات التفاعلية على المنصة ، فالعديد منها مخصص للطلاب للتواصل مع بعضهم البعض ، وهناك أدوات خاصة للتواصل بين الطلاب والمعلمين.
  • توفير إحصاءات على منصة مدرستي وتوفير معلومات دقيقة تتعلق بدرجات الطلاب والغياب والواجبات المنزلية ودرجات الاختبار.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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