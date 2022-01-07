منصة مدرستي وزاره التعليم تسجيل دخول للطلبة

منصة مدرستي وزاره التعليم ، من أهم المنصات الإلكترونية التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم السعودية ، ومجهزة بكافة الأدوات التعليمية المهمة، بالإضافة إلى خدماتها المتميزة، تعد منصة مدرستي بالطبع من أكثر المنصات التعليمية شهرة في المملكة العربية السعودية ، وبسبب انتشار وباء كورونا ، حققت المنصة نجاحًا كبيرًا في الفترة الزمنية الماضية ، والعمل على المنصة هو لا يزال قيد التقدم حتى الآن ، لا يمكن إعفاؤه.

منصة مدرستي وزاره التعليم

يمكنك بسهولة تسجيل الدخول إلى منصة My School باتباع بعض الخطوات البسيطة على النحو الآتي:

منصة مدرستي التعليمية تسجيل في الموقع الرسمي. انقر فوق مربع تسجيل الدخول المناسب للمستخدم. أدخل اسم المستخدم في مكانه. اتبع جميع التعليمات حتى تقوم بإدخال كلمة المرور الخاصة بك. انقر فوق رمز تسجيل الدخول وستتمكن من التسجيل بنجاح.

رابط التسجيل للطلاب في مدرستي

يمكن للطلاب الجدد تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي التابعة لوزارة التعليم بالمملكة من خلال بوابة العودة إلى المدرسة واتباع الخطوات البسيطة والسهلة للتسجيل بشكل صحيح ، على النحو الآتي:

انتقل إلى بوابة العودة إلى المدرسة. انقر فوق كلمة “تسجيل” في الشريط العلوي. أدخل رقم الهوية ، ثم اكتب رقم الهاتف. قم بإجراء التحقق المطلوب وانقر فوق تحقق. أنت في انتظار رمز مرئي لك في رسالة SMS. ثم أدخل الرمز وانقر فوق تحقق.

أهداف ومزايا مدرستي التعليمية