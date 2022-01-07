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عمر شويل - جدة منصة مدرستي وزاره التعليم تسجيل دخول للطلبة - ثقفني
منصة مدرستي وزاره التعليم ، من أهم المنصات الإلكترونية التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم السعودية ، ومجهزة بكافة الأدوات التعليمية المهمة، بالإضافة إلى خدماتها المتميزة، تعد منصة مدرستي بالطبع من أكثر المنصات التعليمية شهرة في المملكة العربية السعودية ، وبسبب انتشار وباء كورونا ، حققت المنصة نجاحًا كبيرًا في الفترة الزمنية الماضية ، والعمل على المنصة هو لا يزال قيد التقدم حتى الآن ، لا يمكن إعفاؤه.
منصة مدرستي وزاره التعليم
- يمكنك بسهولة تسجيل الدخول إلى منصة My School باتباع بعض الخطوات البسيطة على النحو الآتي:
- منصة مدرستي التعليمية تسجيل في الموقع الرسمي.
- انقر فوق مربع تسجيل الدخول المناسب للمستخدم.
- أدخل اسم المستخدم في مكانه.
- اتبع جميع التعليمات حتى تقوم بإدخال كلمة المرور الخاصة بك.
- انقر فوق رمز تسجيل الدخول وستتمكن من التسجيل بنجاح.
رابط التسجيل للطلاب في مدرستي
- يمكن للطلاب الجدد تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي التابعة لوزارة التعليم بالمملكة من خلال بوابة العودة إلى المدرسة واتباع الخطوات البسيطة والسهلة للتسجيل بشكل صحيح ، على النحو الآتي:
- انتقل إلى بوابة العودة إلى المدرسة.
- انقر فوق كلمة “تسجيل” في الشريط العلوي.
- أدخل رقم الهوية ، ثم اكتب رقم الهاتف.
- قم بإجراء التحقق المطلوب وانقر فوق تحقق.
- أنت في انتظار رمز مرئي لك في رسالة SMS.
- ثم أدخل الرمز وانقر فوق تحقق.
أهداف ومزايا مدرستي التعليمية
- سهل الاستخدام ، لأن النظام الأساسي به واجهة بسيطة للغاية ، يمكن للمستخدمين التعامل معها بكل بساطة وسهولة دون مواجهة أي مشاكل تتعلق بعناصر القراءة ، ويمكنهم الوصول بسهولة وببساطة إلى الأدوات التعليمية.
- يتم تصور الدورات على النظام الأساسي لمدرستي لأنها مرتبطة بفرق Microsoft ، بحيث يمكن للمدرسين إرسال الدورات عبر اتصال الفيديو واستيعاب المزيد من الطلاب لجميع الدورات.
- بالنسبة للأدوات التفاعلية على المنصة ، فالعديد منها مخصص للطلاب للتواصل مع بعضهم البعض ، وهناك أدوات خاصة للتواصل بين الطلاب والمعلمين.
- توفير إحصاءات على منصة مدرستي وتوفير معلومات دقيقة تتعلق بدرجات الطلاب والغياب والواجبات المنزلية ودرجات الاختبار.
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