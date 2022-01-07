“عاجل” نتائج وظائف جامعة الملك خالد كشف pdf أسماء المترشحات للوظائف الإدارية والمالية والتقنية

أعلنت الآن جامعة الملك خالد عن نتائج وظائف جامعة الملك خالد الإدارية والتقنية والمالية، التي كان قد أـعلن عنها في الفترة السابقة، 12 وظيفة بنظام العقود، وحددت إدارة الجامعة موعد الأربعاء القادم 1443/06/16 للاختبار، وحددت الساعة التاسعة صباحاً لحضور المرشحين مبدئياً للاختبار وفق ضوابط محددة عند الحضور إلي مدرج الجامعة رقم 5 للاختبار، وفيما يلي ألأهم الضوابط التي حددتها الجامعة للمترشحات وفيما يلي طريقة الاستعلام عن المترشحين، وأهم الضوابط التي حددتها إدارة الجامعة للمترشحات، ونحن من خلال موقعكم ثقفني سنقدم لكم ألية معرفة الأسماء، التي تم رفعها بصيغة ملفات bdf للإستعلام الإلكتروني عن الأسماء المقبولة.

نتائج وظائف جامعة الملك خالد

كانت جامعة الملك خالد قد أعلنت عن حاجتها لعدد 12 وظيفة، عن طريق وكالة الجامعة للأعمال والاقتصاد المعرفي، وحددت شروط التقديم بالحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ودرجة البكالوريوس أو الماجستير وكان تاريخ الإعلان عن الوظائف يوم الخميس 2021/11/25 السابق،

واليوم تم الإعلان عن المترشحين وفيما يلي طريقة الاستعلام الإلكتروني عن أسماء المترشحين.

رابط نتائج وظائف جامعة الملك خالد

الدخول على الموقع الإلكتروني للجامعة.

تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة للمرور.

تسجيل رقم الهوية الوطنية ورقم الجوال للمتقدمين.

الضغط على أيقونة عرض النتيجة.

ضوابط الحضور للمقابلات

الحضور وفق المواعيد المحددة لكل مترشح أمام أسمه ولن يقبل بأي أعزار لعدم الحضور. تحميل تطبيق توكلنا وإبرازه عند الدخول للإستعلام معرفة الحالة الصحية وتحصين كورونا. الالتزام التام بتعليمات وزارة الصحة في إجراءات الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

المستندات المطلوبة للمراجعات

شهادة المؤهل العلمي وفي حالة أن كانت الشهادة من خارج المملكة إحضار أصل المعادلة من قبل وزارة التعليم السعودية.

أحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية وعدد 2 صورة طبق الأصل منها.

إحضار هادات الخبرة إن وجدت وكذالك عدد 6 صور شخصية حديثة مقاس 4*6 للمقبولين.

موعد مقابلات وظائف جامعة الملك خالد

حدد إدارة القبول في الجامعة الأربعاء القادم الموافق 1443/06/16 في تمام الساعة التاسعة صباحاً، موعداً لإجراء المقابلات الشخصية للمترشحين والمترشحات على الوظائف، وشددت على ضرورة الحضور في الموعد بالضبط وعدم التأخر.