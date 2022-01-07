نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في حافز لأول مرة 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الملايين من مواطني المملكة العربية السعودية عن رابط التسجيل في حافز لأول مرة عبر محرك البحث الشهير”جوجل” ومواقع التواصل الإجتماعي، وقد تزايدت معدلات البحث عن هذا الموضوع على مواقع التواصل الإجتماعي خاصة موقع تويتر نظراً لأهميته لدى الجمهور السعودي خاصة الفئات متوسطة ومحدودي الدخل في المجتمع السعودي ، ومن الجدير بالذكر أن الحكومة السعودية أطلقت برنامج حافز ليساعد ويدعم المواطن السعودي على الحصول على فرصة عمل تناسب قدراته ومؤهلاتهم ويقف بجانبه في مرحلة وتوقيت هي الأهم في حياته، ويُعد “حافز” أحد أبرز وأهم البرامج التي قدمتها الحكومة السعودية في الفترة الأخيرة التي تقف بجانب المواطنين السعوديين ومساعدتهم في توفير فرص عمل مناسبة لهم وتدريبهم من خلال دورات تدريبية بالإضافة إلى مبالغ مادية حتى يجد الوظيفة المناسبة لمهاراته ومؤهلاته، وتصل فترة الدعم إلى ١٥ شهرا حتى يتمكن الشاب السعودي من إيجاد فرصة العمل المناسبة له، ونوضح لكم في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” طريقة التسجيل في حافز كما كتبنا لكم في مقال سابق عن رابط التسجيل في إعانة البحث عن عمل، فإلى نص المقال.

رابط التسجيل في حافز لأول مرة

يُمكن لكل مواطن سعودي يرغب في البحث عن فرصة عمل مناسبة له أن يقوم بالتسجيل في برنامج حافز الذي أطلقته الحكومة السعودية عبر خطوات بسيطة فقط قم بإتباع الخطوات التالية:

أولاً ادخل إلى الموقع الرسمي لبوابة طاقات علي شبكة الإنترنت.

علي شبكة الإنترنت. ثانياً اكتب رقم الهوية الوطنية ثم رقم الجوال الخاص بك.

ثالثاً الإقرار والموافقة على جميع الشروط التي وضعها البرنامج.

رابعاً كتابة رقم التحقق.

خامساً اضغط على إرسال طلب، وف حالة القبول سيتواصل معك صندوق تنمية الموارد البشرية.

وهكذا نكون قد وضحنا لكم كل الخطوات اللازمة لإتمام عملية التسجيل في حافز لأول مرة.

شروط التسجيل في حافز

هناك العديد من الشروط التي وضعها برنامج “حافز” من أجل قبول المتقدمين من المواطنين السعوديين بهدف وصول الدعم إلى مستحقيه فقط، وإليكم أبرز الشروط المطلوبة كالتالي:

أولاً لابد أن يكون المواطن المتقدم سعودي الجنسية.

ثانياً يتراوح عمر المتقدم بين 20 إلى 60 عام.

ثالثاً لا يجوز أن يكون المتقدم عاملاً بالقطاع الحكومى أو الخاص.

رابعاً لا يكون لديه معاش أو تعويض من جهة العمل.

خامساً لا يجوز أن يكون المتقدم ما زال طالب في أحد المراحل التعليمية بالمدرسة أو الجامعة .

سادساً لا يكون له سجل تجاري.

سابعاً أن يكون المتقدم مقيم بشكل دائم بالمملكة ولا يكون قد خرج منها آخر 10 شهور قبل التقديم.

وقد وضعت الحكومة السعودية هذه الشروط من أجل فرز كافة المتقدمين وحتى تصل مبالغ الدعم إلى مستحقيها من الشباب السعودي.

التسجيل في حافز لثاني مرة

يريد بعض المواطنين السعوديين الرغبة في التسجيل في برنامج حافز للمرة الثانية، ونوضح لكم كل الخطوات اللازمة لذلك فقط اتبع الخطوات التالية:

أولاً عليك بالولوج إلى الموقع الرسمي لحافز على شبكة الإنترنت.

ثانياً كتابة كل البيانات المطلوبة مثل رقم الجوال، ورمز التحقق المرئي وغيرها.

ثالثاً اضغط على “موافق” على كافة الشروط والأحكام ثم اضغط تسجيل.

وهكذا تكون قد أتممت عملية التسجيل في حافز للمرة الثانية.

رقم خدمة العملاء حافز

يُمكن لجميع المواطنين السعوديين المستفيدين من صندوق تنمية الموارد البشرية بالتواصل مع خدمة عملاء برنامج حافز بالإتصال على رقم 920020301، وقد خصص البرنامج هذا الرقم ليتلقى كافة الإستفسارات من المواطنين فيما يخص التقديم على البرنامج وشرح كافة الخدمات التي يقدمها.

تحديث حافز 1443

يجب على المواطنين المستفيدين من برنامج حافز تحديث بياناته بشكل أسبوعي، ويهدف هذا التحديث إلى مساعدة المواطن على أخذ المبلغ المالي المخصص له، ونوضح لكم طريق تحديث حافز عن طريق الولوج إلى الموقع الرسمي لبوابة العمل طاقات ثم القيام بالدخول إلى أيقونة البرامج واختيار البرنامج الخاص بالمهام، وبعد ذلك يتم الدخول إلى تفاصيل البرنامج وسجل المهام، وأخيراً ستثلك رسالة إلى رقم جوالك تفيد بنجاح التحديث على حافز.

وأخيراً وليس آخراً نتمنى ونرجو أن نكون قد كتبنا مقال به كافة التفاصيل والمعلومات التي تبحثون عنها، ونستقبل كل أسئلتكم واستفساراتكم بكل سرور للإجابة عليها بشكل وافي فقط قم بترك أسئلتك بالأسفل عبر التعليقات وسيتم الرد عليها جميعاً خلال ساعات