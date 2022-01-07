ما هي القيمة المضافة في ريف للأسر المنتجة 1443 .. و رابط التسجيل في الدعم الريفي

قامت وزارة البيئة والمياه بإطلاق برنامج الدعم الريفي، وهو من البرامج التي تقوم بتقديم المساعدات المادية لفئات كثيرة من المجتمع وخاصة المشروعات التي تختص بالزراعة و الأسر المنتجة وتشمل ايضاً قطاع الأسماك واي قطاع له صلة بالقطاعات الزراعية وسوف نقوم بعرض كيفية التسجيل والقيمة المضافة من برنامج دعم ريف في ما يلي بالتفصيل

القيمة المضافة في برنامج دعم ريف

يوضح برنامج دعم ريف الحسابات البنكية، حيث يتم نزولها من يوم 1 إلى 10 من كل شهر ميلادي، وقد يختلف هذا الموعد من كل بنك الى آخر، كما يبين برنامج دعم بريف أن القيمة المضافة تصل إلى 10 % من رأس مال المشروع الذي تم التسجيل به في البرنامج ولكن يشترط البرنامج ألا يكون قيمة الدعم أكثر من 57 ألف ريال سعودي في العام الواحد، حيث أن عندما يقوم المواطن بطلب الدعم يتم فحص المشروع ودراسته في لمدة 60 يوم حتى تظهر النتيجة بالموافقة أو الرفض.

شروط القبول في برنامج دعم ريف

هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في المواطن للقبول في برنامج دعم ريف وهي كالاتي

يجب أن يكون المتقدم حامل جنسيّة سعودية.

يجب أن يكون من سكان المناطق الريفية.

يجب أن يكون سن المتقدم اكثر من 21 عام عند الحصول على دعم ريف.

أن يكون يعمل في القطاع الزراعي ويثبت ذلك من المستندات.

لا يجب أن تكون لديه وظيفة في القطاع العام أو الخاص.

يجب أن يمتلك المتقدم حساب بنكي خاص بي، ولا يتجاوز الدعم عن 54 ريال سعودي

كيفية التسجيل في برنامج دعم ريف

يتم التنزيل في برنامج دعم ملفات إلكترونية لـ من خلال الرابط الرسمي البرنامج، حيث يسهل كثير على الاشخاص في عمليات التسجيل من خلال الخطوات التالية