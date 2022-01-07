كيفية الاستعلام عن مسير رواتب الصحة 1443

قامت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن خدمة مسير رواتب الصحة، حيث إنها هي الخدمه المسؤولة عن صرف رواتب جميع العاملين و موظفين لوزارة الصحة في المملكة، وأنها خدمة إلكترونية تقوم بتوفير صرف الرواتب فهي أسرع وأدق من الطرق التقليديه الأخرى وسوف نعرض كيفية الاستعلام عن صرف الرواتب بالتفاصيل في ما يلي.

كيفية الاستعلام عن مسير رواتب الصحة في المملكة

يتم الاستعلام عن مسير رواتب الصحة في المملكة العربية السعودية الكترونيا عن طريق اتباع الخطوات التالية

تسجيل الدخول على الرابط الرسمي لوزارة الصحة السعودية

كتابة البيانات المطلوبة في الصفحة الرئيسية

كتابة الإسم في المكان المخصص له.

يكتب المتقدم رقم المرور الخاص به ثم اضغط على تسجيل دخول.

يضغط الموظف على بيانات رواتب مسير الصحي.

طريقة حساب راتب وزارة الصحة

يرغب عدد كبير من الموظفين في وزارة الصحة لمعرفة تاريخ الحساب حاسب إصدارات وزارة الصحة تطبيق الإلكتروني من خلال الخطوات التالية

الضغط على رابط مسير رواتب الصحة

يقوم الموظف ب تحديد المستوى الوظيفي من واحد الى سبعه التي توجد في الموقع

يحدد الموظف الدرجة الوظيفية التي تبدأ من الأولى والثانية والثالثة والرابعة

يكتب الموظف التخصص الخاص به مثل طبيب نائب أو طبيب مقيم أو طبيب استشارى أو اخصائى أول أو اخصائي بالإضافة إلى صيدلي أول صيدلي اول وصيدلي استشاري، أو مساعد صحي وفني

يجب التعرف على المعلومات الأساسية التي يطرحها الموقع والتي منها العلاوة السنوية و صافي الراتب وبدل النقد واساس الراتب المحسوم للتقاعد بالإضافة إلى بدل الساعات الإضافية وتحديد عدد سنوات الخدمة، وصافي التقاعد والتعرف على اساسى المرتب.

رواتب الاخصائيين في وزارة الصحة