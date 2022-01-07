نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الاستعلام عن مسير رواتب الصحة 1443 في المقال التالي
قامت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن خدمة مسير رواتب الصحة، حيث إنها هي الخدمه المسؤولة عن صرف رواتب جميع العاملين و موظفين لوزارة الصحة في المملكة، وأنها خدمة إلكترونية تقوم بتوفير صرف الرواتب فهي أسرع وأدق من الطرق التقليديه الأخرى وسوف نعرض كيفية الاستعلام عن صرف الرواتب بالتفاصيل في ما يلي.
كيفية الاستعلام عن مسير رواتب الصحة في المملكة
يتم الاستعلام عن مسير رواتب الصحة في المملكة العربية السعودية الكترونيا عن طريق اتباع الخطوات التالية
- تسجيل الدخول على الرابط الرسمي لوزارة الصحة السعودية
- كتابة البيانات المطلوبة في الصفحة الرئيسية
- كتابة الإسم في المكان المخصص له.
- يكتب المتقدم رقم المرور الخاص به ثم اضغط على تسجيل دخول.
- يضغط الموظف على بيانات رواتب مسير الصحي.
طريقة حساب راتب وزارة الصحة
يرغب عدد كبير من الموظفين في وزارة الصحة لمعرفة تاريخ الحساب حاسب إصدارات وزارة الصحة تطبيق الإلكتروني من خلال الخطوات التالية
- الضغط على رابط مسير رواتب الصحة
- يقوم الموظف ب تحديد المستوى الوظيفي من واحد الى سبعه التي توجد في الموقع
- يحدد الموظف الدرجة الوظيفية التي تبدأ من الأولى والثانية والثالثة والرابعة
- يكتب الموظف التخصص الخاص به مثل طبيب نائب أو طبيب مقيم أو طبيب استشارى أو اخصائى أول أو اخصائي بالإضافة إلى صيدلي أول صيدلي اول وصيدلي استشاري، أو مساعد صحي وفني
يجب التعرف على المعلومات الأساسية التي يطرحها الموقع والتي منها العلاوة السنوية و صافي الراتب وبدل النقد واساس الراتب المحسوم للتقاعد بالإضافة إلى بدل الساعات الإضافية وتحديد عدد سنوات الخدمة، وصافي التقاعد والتعرف على اساسى المرتب.
رواتب الاخصائيين في وزارة الصحة
- طبيب استشارى راتبه من 14.950ريال سعودي إلى 17.546ريال سعودي.
- راتب طبيب نائب من 11.190الي 12.852ريال سعودي.
- طبيب مقيم 9222 ريال سعودي الي 10.233ريال سعودي.
- صيدلي استشاري 11.075ريال سعودي إلى 10.652ريال سعودي.
- صيدلي أول من 9180 ريال سعودي الي 10.523ريال سعودي.
- اخصائى استشارى من 10.586ريال سعودي إلى 11.960ريال سعودي.
- اخصائى اول يبدأ من 8950 ريال سعودي الي10.095 ريال سعودي.
- مساعد صحي 3952 ريال سعودي إلى 4529 ريال سعودي.
- مساعد فني 4526 ريال سعودي إلى 5863 ريال سعودي.
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