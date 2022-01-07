نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد حساب المواطن الدفعة 50 وأنواع الدخل المعفي في المقال التالي

عمر شويل - جدة أيام قليلة تفصلنا عن موعد حساب المواطن الدفعة 20 استحقاق شهر يناير 2022 والتي تأتي بعد أيام قليلة من الإعلان عن نتائج الأهلية حيث تعتبر مرحلة إيداع دعم حساب المواطن لاحقة لمرحلة الإعلان عن نتائج الأهلية حيث يمكن لم صدرت لهم نتائج الأهلية في كل دفعة استقبال الدعم على حساباتهم البنكية النشطة المربوطة بحساب المواطن وفي حالة عدم الإيداع يتم التواصل مع البنك أولا ثم مراجعة البرنامج في حالة التأكد من عدم وجود مشكلة في الحساب.

موعد نتائج الأهلية

وبشكل عام يتم صدور نتائج الأهلية في كل دفعة في اليوم الخامس من الشهر الميلادي ويعد إعلان الأهلية إشارة على قبول الطلب واكتمال المستندات خلال الدفعة المستحقة أما في حالة عدم ظهور اسم المستفيد في نتائج الأهلية فإن الأمر يتطلب منه أن يقوم بتقديم اعتراض على عدم الأهلية في موعد فتح الاعتراضات.

أنواع الدخل في حساب المواطن

يذكر أن هناك نوعين من الدخول فيما يتعلق بطريقة احتساب المواطن كما يلي:

النوع الأول الدخول المفصح عنها وتشمل :

مجموع دخل الأسرة بما فيه راتب الزوجة إن كانت تعمل.

عوائد الأسهم والسندات وأرباح شهادات الاستثمار والودائع في البنوك.

أرباح السجل التجاري أو أي نشاط اقتصادي يدر دخلا للأسرة.

قيمة الإيجار الشهري للعقارات في حالة وجود عقارات مؤجرة تعود ملكيتها للأسرة.

النوع الثاني هو الدخول المعفاة من الاحتساب وتشمل :

المساعدات والإعانات الاجتماعية التي يحصل عليها الشخص من الجمعيات الخيرية.

الإعانات والتبرعات التي يحصل عليها المستفيد في حالة الكوارث أو الحوادث وغيرها.

موعد حساب المواطن الدفعة 50

هناك آلية ثابتة لموعد إيداع دعم حساب المواطن كل شهر وتتلخص فيما يلي:

يتم إيداع الدعم في اليوم العاشر من الشهر الميلادي. إذا صادف يوم العاشر يوم الجمعة يتم إيداع الدعم في اليوم التاسع. أما إذا صادف الموعد يوم السبت فيتم تأجيل الموعد إلى يوم الأحد.

وبناء على ما سبق فإن موعد الدفعة 50 سيكون يوم الاثنين المقبل العاشر من يناير ويتم الصرف اعتبارًا من الساعة 12 منتصف الليل ويتواص الإيداع على مدار اليوم