ماهي شروط الاستثمار الأجنبي في السعودية للمقيمين

شروط الاستثمار في المملكة العربية السعودية, يرغب الكثير من الأجانب العرب أن يقوموا بالاستثمار التجاري داخل السعودية ولكن لا يعرفون ما هي الضوابط أو الشروط التي تم وضعها للاستثمار داخل المملكة العربية السعودية, ومن هذا المنطلق وضعت الحكومة السعودية بعض الشروط والضوابط التي تخص عملية الاستثمار داخل المملكة العربية السعودية.

شروط الاستثمار بالمملكة العربية السعودية

تقوم الحكومة السعودية بتشجيع عملية الاستثمار داخل المملكة العربية السعودية للأجانب من أجل خلق فرص عمل كثيرة للسعوديين وغيرهم, ولهذا تم وضع بعضاً من الشروط البسيطة التي لابد الاطلاع عليها عندما يرغب أي اجنبي في الاستثمار داخل المملكة العربية السعودية, حيث أن هذه الشروط هي.

يجب أن يكون المستثمر مقيم داخل المملكة العربية السعودية.

لابد أن تكون لديه الخبرة الكافية من أجل إنشاء الاستثمار داخل المملكة.

أن يمتاز المستثمر بالعقل والمنطق في مجال الاستثمار الذي ينوي إنشاءه داخل المملكة العربية السعودية.

يجب أن يكون الاستثمار في المجالات التي حددتها الحكومة السعودية والتي لا تخل بالشرف والأمانة العامة, وأن تكون ضمن معايير الإسلامية التي تفرضها علينا.

تطابق المنتج أو الاستثمار الذي سوف يقوم بإنتاجه مع المعايير الموضوعة للإنتاج.

أن يكون مجال الاستثمار ضمن مجال الاتفاقيات التي أبرمتها المملكة العربية السعودية مع الدول الأخري.

الالتزام التام من قبل المستثمر بكافة اللوائح والقوانين المعمول بها داخل المملكة العربية السعودية.

لابد من خلوا الصحيفة الجنائية للشخص المستثمر من أي أحكام قضائية في بلدة الأم.

يمكن للمستثمر الأجنبي الحصول علي اكثر من رخصة للاستثمار في المملكة العربية السعودية في نفس المجال أو في مجال غيره.

مزايا الاستثمار الأجنبي داخل المملكة العربية السعودية

يدخل الاستثمار الأجنبي إلي المملكة العربية السعودية الكثير من المميزات التي تعود علي الاستثمار بشكل عام داخل المملكة العربية السعودية ومن ضمن هذه المميزات.