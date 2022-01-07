استخراج وثيقة حصر الورثة والمستندات المطلوبة بوزارة العدل السعودية

استخراج وثيقة حصر الورثة، حيث يستعلم العديد من مواطني المملكة العربية السعودية عن خدمة استخراج وثيقة حصر الورثة التي توفرها منصة ناجز الإلكترونية، حيث تعمل منصة ناجر علي توفير العديد من الخدمات الإلكترونية الهامة التي من خلالها تتم مواكبة ومسايرة التحول الرقمي بوزارة العدل، وتعد هذه الخدمة من الخدمات الهامة التي من خلالها يتوفر للمستفيد من الورثة أو أن يكون وكيل لأحدهم، أن يقوم بتقديم طلب من أجل أن يتم إصدار صك لحصر ورثة من خلال المحكمة، حتي يتم توضيح البيانات الخاصة بالمتوفى، والبيانات التي تخص جميع ورثته، ومدي صلة قرابتهم به، مع العمل علي إثبات القاصر والحمل في حالة تواجد ذلك، وسوف نوضح لكم طريقة استخراج وثيقة حصر الورثة.

استخراج وثيقة حصر الورثة

عملت وزارة العدل علي تحديد عددًا من الخطوات التي يمكن القيام بها من أجل أن يتم التقديم على خدمة استخراج وثيقة حصر الورثة، وجاءت الخدمة العدلية تتم بالخطوات الآتية:

الدخول علي موقع الخدمة الالكتروني التالي: وزارة العدل.

أو الدخول من خلال تطبيق ناجز من الجوال.

الدخول علي قسم خدمات الموقع الإلكترونية.

الدخول على الخدمات ثم اختيار “خدمة حصر الورثة”.

ثم يقوم المستعلم باختيار المحكمة.

يتطلب أن يتم إدخال البيانات التي تخص مقدم الطلب والبيانات الخاصة بالأطراف.

يجب رفع وإرفاق كافة المستندات المطلوبة.

ثم الضغط علي إرسال الطلب.

مستندات إصدار وثيقة حصر الورثة

حددت خدمات وزارة العدل بعضاً من المستندات التي يجب توافرها حتي يتم الموافقة علي إصدار حصر الورثة، وفيما يلي المستندات المطلوبة: