نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض جرير على الجوالات الأسبوعية 2022 في المقال التالي
عروض جرير على الجوالات الأسبوعية 2022 ، شركة جرير من أكثر الشركات المميزة في المملكة العربية السعودية من التي تقوم بعمل مجموعة من العروض الأسبوعية المختلفة على جميع الأقسام المتاحة في فروعها، ولكن أكثر هذه العروض المفضلة لدى العملاء هي عروض الجوالات والإلكترونيات وأجهزة الكمبيوتر، هذه العروض التي يتم تقديمها من قبل الشركة في جميع فروعها وأيضاً يتم الإعلان عنها عبر الموقع الإلكتروني لشركة جرير.
عروض جرير على الجوالات الأسبوعية 2022
من أقوى العروض المتاحة في المملكة العربية السعودية هي عروض شركة جرير على الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر والإلكترونيات، هذه العروض التي تحتوي على خصومات كبيرة على كل الأقسام المتاحة في الشركة، بالإضافة إلى عروض تقسيط لشراء الهواتف المحمولة بأسعار مناسبة وتقسيط باقي المبلغ على دفعات.
عروض جرير على الجوالات
- بلغ سعر هاتف محمول هواوي بي 40 برو مساحة 256 جيجا بايت لون فضي 2999 ريال سعودي بدلاً من سعر 3829 ريال سعودي.
- بلغ سعر هاتف محمول سامسونج جالكسي درجة أولى زد فولد 4654 ريال سعودي بدلاً من سعر 5475 ريال سعودي.
- بلغ سعر هاتف محمول سامسونج جالكسي اس 20 اف اي مساحة 128 جيجا بايت 2249 ريال سعودي بدلاً من سعر 2999 ريال سعودي.
- بلغ سعر هاتف محمول أبل آيفون 12 مساحة 128 جيجا بايت لون أبيض الجيل الرابع 3499 ريال سعودي بدلاً من سعر 4049 ريال سعودي.
- بلغ سعر هاتف محمول أبل آي فون مساحة 64 جيجا بايت لون أحمر الجيل الرابع مساحة 64 جيجا بايت 3299 ريال سعودي بدلاً من سعر 3799 ريال سعودي.
- بلغ سعر هاتف محمول أبل آيفون 12 ميني مساحة 64 جيجا بايت لون أسود الجيل الرابع 2899 ريال سعودي بدلاً من سعر 3299 ريال سعودي.
- بلغ سعر هاتف محمول هواوي ميت 40 برو مساحة 256 جيجابايت لون أسود 3699 ريال سعودي بدلاً من سعر 4099 ريال سعودي.
- بلغ سعر هاتف محمول أبل آيفون 12 برو مساحة 256 جيجا بايت لون ذهبي 4799 ريال سعودي بدلاً من سعر 5199 ريال سعودي.
- بلغ سعر هاتف محمول سامسونج جالكسي نوت 20 مساحة 256 جيجا بايت 2799 ريال سعودي بدلاً من سعر 3099 ريال سعودي.
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