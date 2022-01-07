حالات استحقاق الأرملة والمطلقة لمعاش الضمان المطور

وضحت الوزارة بأن نظام الضمان المطور لا يلزم المرأة المطلقة بالخروج من بيت أهلها حتي يتم الحصول علي المعاش، ولكنه يأخذ بعدد أفراد العائلة، وقد أكدت الوزارة بأن معاش الضمان الاجتماعي يتضمن المطلقة التي لديها أبناء وتكون مقيمة بالسكن في منزل أسرتها، وتعتبر هي وأبناؤها أسرة خاصة مستقلة، وعند القيام باحتساب الاستحقاق فلن يتم الاحتساب من قيمة المعاش التقاعدي المقدر إلا بما تصل نسبته الي 50%.

كما أكدت وزارة الموارد البشرية بأن المطلقة سوف تحصل علي مبلغ 2000 ريال سعودي من قيمة المعاش التقاعدي، إذا كان لديها 5 أبناء ولا يمتلكون دخل غير مكتسب وتسكن بمنزل أسرتها، ولا تعد تملك أي صك عقاري خاص بها أو أي عمالة.

وفي الحالات الخاصة بالمطلقة التي لديها ثلاثة أبناء وتقيم بمنزل أسرتها ولا تمتلك دخل سواء مكتسب أو غير مكتسب، فقد وضحت وزارة الموارد علي تأكيد شمول هذه الحالة للحصول علي معاش الضمان الاجتماعي للمطلقة التي يكون لديها أبناء وتسكن بداخل منزل الأسرة، وتعد هي وأبناؤها من الأسر المستقلة.

وفي حالة كانت الحالة الأرملة تقيم بمنزل أسرتها ولديها 6 أبناء وتحصل علي دخل من المعاش التقاعدي الخاص بزوجها المتوفى، ولا تمتلك أي دخل، فقد أكدت الوزارة بشمول معاش الضمان الاجتماعي لهذه الأرملة التي تقيم بمنزل أسرتها ولديها أبناء، علي اعتبارها هي وأبناؤها أسرة مستقلة، وعند القيام باحتساب الاستحقاق فلن يتم العمل علي احتساب ذلك من قيمة المعاش التقاعدي للزوج المتوفى إلا بما تصل نسبته الي 50%.