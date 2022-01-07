نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البنك الأهلي السعودي.. كيف اعرف رقم محفظتي وطريقة تغيير الرقم السري في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيف اعرف رقم محفظتي ؟ يرغب الكثير من الناس في معرفة رقم محفظته دون الذهاب إلى البنك، لذلك سنجيب اليوم على الأسئلة من خلال بعض الأسطر التالية، يبحث الكثير من الناس عبر محركات البحث المختلفة كيف أعرف رقم محفظتي؟ خدمة محفظة البنك الأهلي التجاري على وجه الخصوص هي إحدى الخدمات التي يستخدمها الكثير من الناس، مما يوفر لهم الكثير من الوقت والطاقة.

كيف اعرف رقم محفظتي ؟

الطريقة الأولي :

أدخل موقع البنك وأدخل معلومات الاشتراك الأخيرة حتى يظهر رقم المحفظة.

الطريقة الثانية :

اذهب إلى الأهلي أون لاين، واضغط على خيار التحويل، واختر خدمة التحويل إلى الأهلي كابيتال للحصول على رقم المحفظة.

الطريقة الثالثة :

يتم توجيه الأسهم حتى يتم البحث عن الأسهم المملوكة للفرد أو الشخص الذي قام بالاكتتاب ويتم العثور على رقم المحفظة أو رقم المؤسسة النقدية.

الطريقة الرابعة :

إذا احتفظ الشخص بالإيصال، فيمكنك العثور على رقم المحفظة من خلال إيصال المبيعات.

الطريقة الخامسة :

كما يمكنك الوصول إلى رقم المحفظة عن طريق التسجيل في موقع التداول أو الإيداع لعرض جميع المحافظ وأرقامها.

طريقة معرفة رقم المحفظة في البنك الأهلي

إذا كنت ترغب في فتح حساب بالبنك الأهلي فيجب عليك اتباع الخطوات التالية:

أولا الدخول إلى موقع البنك الأهلي.

نضغط على كلمة متابعة حتى يتم فتح المحفظة.

سوف تظهر اتفاقية الصفقة مع البنك الأهلي قبل الموافقة على الاتفاقية.

حدد الطريقة التي يريد العميل فتح حساب بها عن طريق إدخال بعض المعلومات المتعلقة بأجهزة الصراف الآلي.

سيطلب منك البنك تقديم رمز التفعيل، والذي سيتم إرساله إلى رقم هاتفك المسجل لدى البنك.

بعد ملء جميع المعلومات الشخصية المطلوبة ، سيتم الرد على بعض الأسئلة الموجودة في الصفحة.

أدخل رقم الهاتف المحمول الخاص مع البريد الإلكتروني حتى يتم تأكيد كلمة المرور و إرسال رمز تفعيل البنك.

سيسمح لك بإدخال كلمة المرور مرتين للتأكيد.

بعد ذلك ستنتقل مباشرة إلى موقع الأهلي وتفتح محفظتك.

بعد دخولك إلى موقع الأهلي تداول، سيطلب منك الموقع إدخال رقم محفظتك.

هناك العديد من أنواع المحافظ الاستثمارية للاختيار من بينها: محافظ صناديق الاستثمار، والمحافظ المتداولة محليًا.

في النهاية، تم الحصول على رقم المحفظة المتداولة في السوق السعودي مجانًا ومعالجته لشراء أي مقتنيات.

يمكنك أيضًا العثور على رقم المحفظة إلكترونيًا من خلال النقر على آخر اشتراك.

يمكن أيضًا معرفة رقم المحفظة من خلال النقر على خيار التحويل في المحفظة واختيار خدمة التحويل الخاصة بالبنك.

طريقة تغيير الرقم السري الخاص بالمحفظة

أولاً قم بزيارة المحفظة الإلكترونية.

نقوم بتسجيل الدخول واضغط على نسيت كلمة المرور.

نقوم بإدخال اسم المستخدم ورقم الهوية الوطنية ورقم الإقامة وبيانات الحساب الاستثماري.

انقر فوق الخيار طلب رمز أمان مؤقت.

أرسل رسالة تحتوي على رقم الهاتف الذي استخدمته عند التسجيل وتحتوي على رمز الحماية الخاص بك.

نكتب رمز الحماية الجديد، ثم ندخل كلمة مرور جديدة.

تم تأكيد كلمة المرور التي تم إدخالها.

نضغط على تأكيد.

ستدخل قائمة جديدة تطلب منك تغيير كلمة مرور تسجيل الدخول الخاصة بك.

سيطلب منك الموقع إعادة تسجيل كلمة المرور لتسجيل الدخول بنجاح.

أدخل الرقم الجديد لدخول الموقع.

طريقة تحميل المحفظة الإلكترونية على الهاتف المحمول

في البداية للحاجة من الاشتراك في الخدمة من خلال طلب اشتراك مجاني يتم الحصول عليه بعد زيارة أي فرع من فروع البنك.

نقوم بتحميل تطبيق المحفظة من خلال البنك الأهلي من خلال متجر هواتف أندرويد.

نقوم بالتسجيل وإدخال البيانات ورمز التفعيل المرسل إلى الهاتف عبر الرسائل القصيرة.

نقوم بإنشاء كلمات المرور.

يتم شحن المحفظة الإلكترونية سوف نستطيع الاستمتاع بالخدمة.

المستندات المطلوبة للحصول على خدمة الأهلي تداول