حساب المواطن.. موعد إيداع الدفعة 50 لشهر يناير 2022 وشروط استحقاق الأهلية

حساب المواطن لعام 1443، هو برنامج مقدم من الحكومة السعودية للمواطنين السعوديين ذات الدخل المنخفض والمتوسط والمحتاجين إلى دعم مادي، ويعطى هذا الدعم في كل شهر ميلادي في اليوم العاشر، ومنذ بدء برنامج حساب المواطن والكثير من الأشخاص يبحثون كل شهر عن موعد صرف الدفعة ومتي تصرف، حيث ازداد البحث خلال تلك الفترة من قبل المستحقين للمعاش وذلك للحصول على الإعانة الشهرية المقدمة من الحكومة السعودية، لإعانتهم على سد احتياجاتهم الشهرية والمستحقة لشهر يناير 2022 الدفعة 50.

شروط استحقاق الأهلية في حساب المواطن

يشترط في الشخص المتقدم أن تكون جنسيته سعودية.

أن يكون المقدم له مقيماً في المملكة العربية السعودية إقامة كاملة، وألا يكون قد غادر المملكة منذ ثلاث سنوات إلا أن يقدم ما يثبت أنه سافر لعذر ما.

ويشترط في هذا المواطن ألا يكون محكوماً عليه بعقوبة السجن ويمضي مدة العقوبة أو محكوماً عليه بعقوبة تسلب حريته.

أن يتم إرسال كل المستندات والبيانات التي تبين صحة أن البيانات المقدمة صحيحة حتى يتم مراجعتها من خلال الجهات المختصة.

سيتم صرف حساب المواطن بنظام دوري كل شهر ميلادي في العاشر من كل شهر بشرط إذا صادف العاشر يوم جمعة فيتم الصرف في يوم الخميس يوم التاسع، وإذا صادف اليوم العاشر يوم السبت فسيتم الصرف بعدها في الحادي عشر يوم الأحد.

طريقة الاعتراض المالي في حساب المواطن 1443

يعتبر الاعتراض المالي تقديم طلب اعتراضي لمراجعة نتائج الاستحقاق من خلال بوابة حساب المواطن على الشبكة العنكبوتية.

يشترط ألا يزيد الوقت عن 90 يوماً من ظهور نتيجة الاستحقاق.

الدخول إلى البوابة الرسمية الإلكترونية التابعة لحساب المواطن 1443.

الضغط فوق الأيقونة لإدارة الحسابات، وبعدها يتم الدخول إلى الحساب.

يتم الضغط على تاريخ الاستحقاق، وعند ظهور قائمة بالإحالة، سوف يظهر أسباب الرفض إذا لم تتوافر شروط الأهلية.

الضغط على الأيقونة الخاصة برفع الاعتراض وتوجد جانباً لأسباب الرفض.

نقوم بملء كل البيانات المطلوب كتابتها داخل طلب الاعتراض وبعدها نضغط على أيقونة إرسال.

وأخيراً قد قمنا بشرح مبسط لموضوع حساب المواطن بطريقة سهلة مبينين شروط الموافقة على الطلب وشروط الاعتراض ومن يريد المزيد من الاستفسارات يرجى ترك تعليق وسيتم الرد عليه في أقرب وقت ممكن دمتم في أمان الله وحفظه.