نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل إيداع دفعة يناير .. خطوات تغيير الآيبان البنكي في حساب المواطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة بين حساب المواطن عبر حسابه الرسمي على منصة توتير خطوات تغيير الآيبان البنكي في حساب المواطن. قبل إيداع دفعة يناير الجديدة. يذكر أن حساب المواطن أحد البرامج التي أطلقتها الحكومة السعودية لمساعدة المواطن متوسط الدخل في مواجهة الأسعار العالمية المتزايدة ويتم إيداع دفعة حساب المواطن يوم 10 يناير من كل شهر ميلادي.

خطوات تغيير الآيبان البنكي في حساب المواطن

لتغير الآيبان البنكي في حساب المواطن اتبع الخطوات الآتية ولكن يشترط أن يكون الحساب مرتبط باسم مقدم الطلب ولابد من تغيير الآيبان البنكي قبل تاريخ 10 يناير وسوف يتم التحقق منه في دورة الدفع لشهر فبراير.

قم بالولوج إلى حساب المواطن .

تسجيل الدخول للحسابك باسم المستخدم وكلمة المرور.

النقر على تفاصيل الطلب ثم بيانات الحساب البنكي.

لتغير رقم الآيبان الخاص بك في حساب المواطن.

إيداع دفعة حساب المواطن

لم يتبقى سوى 3 أيام على إيداع دفعة حساب المواطن لمن سبق وصدرت لهم نتائج الأهلية في دفعة يناير 2022. هذا وقد صدرت نتائج الأهلية للدورة 50 من حساب المواطن يوم 4 يناير الماضي وللتحقق من الأهلية اتبع الآتي:

أهلية حساب المواطن

الولوج لموقع حساب المواطن.

تسجيل الدخول بالاسم وكلمة المرور.

من الحساب اختر نتائج الأهلية لتظهر لك نتيجة أهليتك في تلك الدفعة.

اعتراض على أهلية حساب المواطن

قم بالولوج إلى البوابة الرئيسية لحساب المواطن

النقر على أيقونة دراسة الأهلية ثم النقر على أسباب عدم أهلية المستفيد الرئيسي أو المستفيد التابع

ثم تظهر لك اعتراض بعد تصحيح سبب عدم الأهلية.

شروط استحقاق حساب المواطن

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو حاملًا لبطاقات التنقل

مقيم إقامة دائمة داخل المملكة ولا يخرج منها لمدة 90 يوم متصل ويستثنى الذين يقدمون عذر السفر

ألا يكون المواطن في دار الإيواء أو بالسجن .

لابد من صحة المعلومات المقدمة وإرسال كل المستندات والبيانات التي تفيد بصحة البيانات المقدمة للإطلاع عليها ومراجعتها من قبل المختصين بالحساب.

ميعاد صرف حساب المواطن 1443

من الجدير بالذكر أن ميعاد الصرف هو يوم العاشر من الشهر الميلادي وفي حالة مصادفة الصرف يوم جمعة يتم الصرف يوم 9 ميلادي.