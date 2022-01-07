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عمر شويل - جدة طريقة فتح محفظة في مصرف الراجحي 1443 وتفعيلها يمكن أن تساعد العملاء على المضاربة في سوق العمل السعودي، ويعتبر مصرف الراجحي من أهم وأفضل البنوك في المملكة العربية السعودية، وهو مستمر في تقديم العديد من الخدمات الممتازة للعملاء، لتسهيل الإجراءات والمعاملات المصرفية، لذلك عبر موقعنا من خلال السطور التالية نوفر لكم بعض المعلومات التفصيلية حول كيفية فتح محفظة في الراجحي وفهم الشروط اللازمة لفتح محفظة الراجحي من خلال الإجراءات التالية.

طريقة فتح محفظة في الراجحي 1443

يعتبر مصرف الراجحي من أهم وأعرق البنوك في المملكة العربية السعودية، حيث يقدم خدمات متنوعة ومتنوعة لجميع العملاء داخل وخارج المملكة العربية السعودية، ويمكنك التعرف على كيفية فتح محفظة في الراجحي عن طريق باتباع الخطوات أدناه:

أولاً ادخل إلى موقع التداول الرسمي لشركة الراجحي.

بعد ذلك انقر فوق الأمر “ابدأ”.

يجب إدخال رقم بطاقة الصراف الآلي لمصرف الراجحي.

بعد ذلك أدخل رقم التعريف الشخصي لبطاقة الاسترداد.

يتم إرسال بريد إلكتروني ويدخل العميل رمز التفعيل من خلال هذه الرسالة.

انقر فوق خيار “التالي” ، واستكمل باقي البيانات المطلوبة من الموقع.

بعد الانتهاء من جميع الخطوات المذكورة أعلاه ، سيكون لديك محفظة أسهم مصرف الراجحي ، وهي سهلة الاستخدام.

طريقة تفعيل محفظة بنك الراجحي 1443

بعد التعرف على طريقة فتح محفظة الراجحي لابد من معرفة كيفية تفعيل المحفظة وذلك من خلال الطرق المختلفة التالية:

الطريقة الأولى

في هذه الطريقة يتم الاشتراك بإحدى الشركات الجديدة وعند حدوث عملية الاكتتاب يمكن للعميل إنشاء محفظة أسهم وإجراء عمليات تداول في السوق السعودي.

الطريقة الثانية

باتباع هذا النهج يمكن الحصول على التمويل من شركات محددة أو من خلال الأفراد، حيث يصبح العميل مالك محفظة أسهم مصرف الراجحي.

الطريقة الثالثة

بهذه الطريقة يتم إيداع مبلغ من الأموال التي ستساعد في تنشيط محفظة الراجحي الاستثمارية، يتم إيداع هذا المبلغ بموجب اتفاق مسبق مع مصرف الراجحي، ومن ثم يتم طلب محفظة الأسهم وتفعيلها بطريقة بسيطة.

طريقة تفعيل محفظة الراجحي 1443 إلكترونيًا

بعد أن تعلمنا كيفية فتح محفظة الراجحي سنتعرف على كيفية تفعيل المحفظة إلكترونياً، لأن العميل يجب أن يكون لديه حساب جاري ضع في اعتبارك الخطوات التالية:

أولا ادخل الموقع الرسمي لمصرف الراجحي.

بعد ذلك ، أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور.

إرسال رسالة نصية عبر الهاتف المحمول، تحتوي هذه الرسالة النصية على رمز التفعيل الخاص بالعميل.

بعد ذلك أدخل رمز التفعيل في الحقل المخصص لذلك وقم بتفعيل الحساب بجانب تفعيل محفظة الأوراق المالية الاستثمارية.

بعد ذلك سيرسل الموقع رسالة نصية تحتوي على اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالعميل.

شروط فتح محفظة في الراجحي 1443

فتح محفظة في مصرف الراجحي يجب استيفاء شروط معينة بما في ذلك:

أن يكون للعميل حساب جاري لدى مصرف الراجحي.

يجب أن يكون لدى العميل بطاقة ائتمانية حتى يتمكن من فتح محفظة الراجحي بسهولة.

طريقة تسجيل التداول في بنك الراجحي 1443

بعد التعرف على طريقة فتح المحفظة في مصرف الراجحي، من الضروري فهم طريقة تسجيل المعاملات مع مصرف الراجحي ، لأنه من المهم للعملاء أن يكون لديهم حساب جاري مع مصرف الراجحي لأغراض تجارية المواقع الإلكترونية؛ هذا للعملاء يمكن تنفيذ عملية التداول بسهولة، مما يوفر الفرصة لإجراء عدد كبير من معاملات الأسهم ، سواء كانت عملية شراء أو بيع. تتم المعاملة باتباع خطوات التسجيل في مصرف الراجحي:

في البداية قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لشركة الراجحي للأعمال.

ثم أدخل الرقم القومي أو رقم بطاقة العميل.

بعد ذلك أدخل رقم العميل أو رقم محفظته.

ثم ينقر العميل على خيار “التالي”.

بعد ذلك أدخل رقم هاتف العميل وانتظر بضع دقائق حتى تصلك رسالة نصية تحتوي على رمز التفعيل.

رمز التفعيل مكتوب في مجاله.

ثم يختار العميل المحفظة التي يريد تداولها من خلال هذا الحساب.

بعد ذلك انقر فوق أمر “تأكيد الطلب”.

شروط فتح الحساب في بنك الراجحي 1443

لفتح حساب مصرفي من خلاله وضع مصرف الراجحي بعض الشروط الخاصة وهي كالتالي: