سداد إيجارات الأسر المعسرة من منصة إحسان الخيرية

سداد الإيجارات الشهرية للمحتاجين والفقراء من خلال منصة إحسان الخيرية، والتي تعطيك أفضل الطرق لتصحيح أوضاعك والحصول على جميع الأموال التي تريدها، وتقديم خدمات عديدة منها تصليح المنازل المتهالكة، إجراء بعض العمليات الجراحية للغير قادرين، ودفع ديون فرجت للمتعثرين في السجون، ودفع الأقساط الشهرية المتأخرة لسداد فواتير الكهرباء، منصة إحسان الخيرية توفر لك جميع احتياجاتك لجميع الأفراد الذين يعانون من نقص في الأموال وليس لديهم المبلغ المالي لشراء احتياجاتهم، وبتبرعك لإحسان سوف تقد يد العون للمحتاجين والمتعثرين، كما يمكنك شراء كسوة الشتاء للأسر المتعففة والأجهزة الكهربائية، وتقديم الوجبات الغذائية ورعاية كبار السن، كل ما تحتاج إليه ستجده في إحسان الخيرية.

أهداف منصة إحسان الخيرية

تهدف منصة إحسان إلى تعزيز العمل الإنساني والإصلاح، خطوات إرسال هدية إحسان، والتكامل مع جميع الجهات المختلفة وتمكين القطاع الغير ربحي، فهي تهدف إلى بناء مجتمع جيد وفك التعثرات المالية، شروط الاستحقاق لسداد ديون المتعثرين، كما أنها تتميز بالسرعة والاستجابة للأشد أحتياجاً، والمنصة متنوعة في جميع المجالات والشفافية والأمان وفي متناول اليد بجميع الأوقات لتقديم التبرع للمحتاجين.

التسجيل في منصة إحسان

يمكنك التسجيل في منصة إحسان الخيرية كمستفيد لتحصل على جميع الخدمات وتحقيق احتياجاتك، وهناك أيضا التسجيل كمتبرع لتقد بتقديم يد العون لجميع الفقراء والملقات والأرامل، حتى تحقق لهم كل ما يحلمون به من خلال تبرعك بالمبلغ المالي، وهناك في منصة إحسان سوف تجد التبرعات التي تمت عبر المنصة وما تم دفعه للفقراء والمساجين، رابط التسجيل في منصة إحسان الخيرية، وإذا أردت لا يتم العرف عليك كمتبرع يمكنك تقديم تبرعك السريع بدون تسجيل، وهناك أيضاً هدية إحسان وهذه تكون كهدية مقدمة من باسم شخص أخر وتقم بإرسالها، أختيار المبلغ الذي تريد التبرع به نيابة عن فرد ما ويتم إرسالها عبر الهاتف المحمول كرسالة نصية إليه، وأيضاً يمكنك أن تشتري صك أضحية وتتبرع به للمحتاجين.

سداد إيجارات الأسر المعسرة

قد تم الاستفادة من تلك الخدمة لعدد 50 مستفيد فقد تم جمع 100 ألف ريال لسداد إيجارات الأسر المتعسرة، وهناك أيضاً تفريج كرب الأسر المعسرة لعدد 78 أسرة تم تفريج كربهم، فقم بالتسجيل من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني لمنصة إحسان الخيرية، والتسجيل بالاسم ورقم الهاتف، وسوف يتم إرسال رسالة التأكد، ويمكنك الدخول وتسجيل كافة البيانات المطلوبة لتحصل على الدعم المالي وتسديد جميع فواتيرك بعد التأكد من أهليتك.