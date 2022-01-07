قرض 30 الف ريال بدون تحويل راتب وبدون كفيل لجميع المواطنين بالمملكة

تمويل شخصي سريع بدون تحويل الراتب وبدون كفيل، يقدم برنامج تسهيل خدمه تمويلية سريع لجميع الفئات بالمملكة السعودية، يعرف برنامج تسهيل بتقديم أسهل المنتجات التمويلية للمواطنين بشروط ميسره ومتساهله، حيث يقدم التمويل من شركة اكسترا بدون ضمانات، ومتاح لجميع المواطنين سواء السعودي أو المقيم ولاكن إذا توافره عدة شروط محددة ، وسوف نوضح من خلال مقالنا الشروط الواجب توافرها عند التقديم علي التمويل وكيفية التقديم.

شروط الحصول علي التمويل الشخصي

أتاحت شركة اكسترا التمويل لجميع المواطنين الموظفين سواء العاملين بأحد القطاعات الحكومية أو القطاعات الخاصة، وسوف نوضح كالاتي شروط الحصول علي التمويل الشخصي للمواطنين العاملين بالقطاع العسكري.

يشترط علي العميل المتقدم يأخذ القطاعات العسكرية ان لا يقل الراتب الشهري لديه عن عشرة ألاف ريال سعودي. عمر العميل يجب ان لا يقل عن 21 عام ولا يزيد عن 50 عام عند التقديم. خدمة العمل لا تقل عن ثلاثة اشهر. التقديم عالي التمويل من خلال الموقع الرسمي التابع لشركة اكسترا.

شروط التقديم علي التمويل الشخصي للقطاعات الأخري

كما أوضحنا ان التمويل متوفر لجميع المواطنين السعودي والمقيم والمتقاعد وأوضحنا شروط الحصول علي التمويل للمواطن العسكري، فقد تختلف الشروط من فئة لأخري وسوف نوضح كالتالي جميع الشروط الواجب توافرها.

خدمة العمل لا تقل عن ثلاثة اشهر للمواطن السعودي، ولا تقل عن عاما كاملا للمقيمين .

الراتب الشهري الواجب توافره يشترط ان لا يقل عن 12 الف ريال سعودي.

عمر العميل المتقدم ما بين 21 حتي 25 لا تقل عن الراتب عن 12 الف وما بين 25 حتي 60 لا يقل عن 5000 ألاف ريال سعودي.

لا يقل عمر العميل المتقاعد عن سبعون عام ولا يقل الراتب الشهري عن خمسة ألاف ريال سعودي.

لا بد من ان يكون العميل المتقاعد مشترك في المؤسسة العامة للتقاعد.

مزايا الحصول علي التمويل الشخصي