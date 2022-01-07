سلفتك دوما من منصة سلفة الالكترونية 5000 ريال سعودي في 15 دقيقة بس اسهل واسرع

عن أهم الاخبار داخل المملكة العربية السعودية منصة سلفة والتي ظهرت بشدة في الاونة الاخيرة كما انها زادت بشدة عمليات البحث عليها عن طريق محركات البحث فقد قامت المملكة العربية السعودية بطرح منصة سلفة في ظل انتشار وباء كورونا المستجد الذي ظهر تأثيرها على اقتصاد دول العالم أجمع ومن بينها اقتصاد المملكة العربية السعودية وكذلك أثر بالسلب على المواطنين السعوديين بالسلب تباعا لأنهم التزموا البيوت فترة طويلة حفاظا على عدم انتشار وباء كورونا الامر الذي اضر بشكل كبير الأمر الذي جعل المملكة العربية السعودية بالتفكير في حل تلك الازمة ولكن تفكير خارج الصندوق نعلم دوما أن المملكة العربية السعودية دائما سباقا بمساعدة ابنائها داخل الوطن وكذلك المقيمين على أراضيها فقد طرحت المملكة منصة سلفة الالكترونية وذلك لدعم كافة اطياف الوطن السعودي وتتبع هذه المنصة احكام الشريعة الاسلامية وتتفق مع كافة احكامها في جميع عمليات التمويل . فأنه يمكنك الحصول على قرض يصل الى 5000 ريال سعودي وذلك في غضون 15 دقيقة فقط نعم خمسة عشرة دقيقة فقط يمكنك من خلالها الحصول على هذا القرض التمويلي من منصة سلفة كل ماعليك فعله هو اتباع الخطوات والشروط ومن خلال هذا يمكنك الحصول على تمويلك وكذلك لا تقلق من عملية سداد هذا القرض فقد أتاحت منصة سلفة مساعدة لابنائها أبناء الوطن السعودي اختيار المدة التي تراها مناسبة في عملية السداد . وجاءت فكرة تلك المنصة لمساعدة بناء الوطن السعودي لسد كافة احتياجاتهم الشخصية نعلم علم اليقين أن المواطن السعودي يتمتع في ظل حكومته بتعامل يليق بمكانة المملكة العربية السعودية ولتفادي هذه المشكلة في ظروف خارجة عن إرادة العالم قامت المملكة العربية السعودية بطرح منصة سلفة وكان تفكيرها غاية في الاهمية هذا أن دل يدل على مكانة المواطن السعودي وشعب السعودية لدي حكومته ومدي حفاظ تلك الحكومة عن هوية المواطن السعودية لتظل كما هي بين عامة الشعوب والأمم .

نود الآن أن نشرح كيف تقوم بالتسجيل على منصة سلفة .

يجب أن تكون سعودي الجنسية وذلك لأن تلك السلفة لا يجوز الحصول عليها لغير المواطنين السعوديين . كذلك يجب أن يتراوح عمر المتقدم على حصول هذه السلفة أن يكون بين 16 حتى 60 عاما . يجب أن يكون من عاملي إحدى القطاعات الخاص والحكومي . يجب أن يتراوح داخل راتبه الى 4000 ريال سعودي . يجب أن تدخل على موقع سلفة الالكتروني لتتمكن من عملية السداد . بعد الدخول على المنصة ادخل جميع بياناتك وقم بالتسجيل ومن ثم اختيار طريقة الطلب . ومن ثم اختيار تمويل شخصي وقم باختيار المبلغ الذي تريده وكذلك طريقة السداد . الأهم أن تكون متأكد من ادخال كافة بياناتك الشخصية وملئ الفراغات بشكل صحيح .

اذا حدثت مشكله في التسجيل تابع خدمة العملاء على منصة سلفة وسوف يقومون بالتسجيل معك خطوة بخطوة .

نتمني من الله عز وجل أن نكون وفقنا في عرض كيفية التسجيل على منصة سلفة بطريقة بسيطة لكم منا دوما على موقعنا موقع ثقفني دوام التوفيق والنجاح .