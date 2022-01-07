تمويل شخصي من منصة سلفة ٢٠٢٢ بدون كفيل أو تحويل راتب

منصة سلفة ٢٠٢٢ من أحدث المنصات السعودية التي تعمل في مجال التمويلات الشخصية الطارئة، حيث يستطيع العميل الحصول على التمويل الشخصي في أقل من نصف ساعة، إذا توفرت الشروط المطلوبة في الشخص المتقدم، وتستخدم المنصة أحدث التقنيات المالية الحديثة التي تسهل عملية الحصول على القرض، ويستطيع العميل أن يحصل على تمويل منصة سلفة من أي مكان متواجد فيه سواء كان موجود في مقر العمل أو البيت أو المدينة أو القرية أو أي منطقة داخل المملكة العربية السعودية، كما يستخدم العميل التمويل في أي غرض من الأغراض سواء في تسديد الديون، أو في تصليح السيارة، أو الذهاب لقضاء الإجازة، أو في عمل ترميمات للمنزل، والتمويل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، والمنصة تخضع لرقابة البنك المركزي السعودي، ويستطيع أي مواطن سعودي الحصول على القرض من خلال الدخول على رابط منصة سلفة، وسوف نتعرف من خلال موقعنا الإخباري ثقفني، على مزايا تمويل منصة سلفة، وشروط التمويل الشخصي الطارئ السريع.

شروط تمويل منصة سلفة

وضعت المنصة بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في أي شخص يريد الحصول على التمويل الشخصي وهى كما يأتي:-

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم داخل المملكة العربية السعودية. يجب أن يكون عمر المتقدم من ١٨ عاما إلي ٦٠ عامًا. أن يكون الشخص على قوة العمل، ولا تقل فترة شغل الوظيفة في القطاع الحكومي عن ثلاثة أشهر، ولا تقل في القطاع الخاص عن ستة أشهر. أن يكون الحد الأدنى للراتب ٤٠٠٠ ريال سعودي.

مواعيد استحقاق القسط

يقوم العميل الذي يحصل على تمويل منصة سلفة بتسديد التمويل على دفعات كل شهر وتكون متساوية القيمة، ويكون التسديد حسب الفترة التي قام باختيارها العميل، بحيث تتناسب مع ظروفه المالية ومقدرته على التسديد شهريًا، ويتم تسديد السلفة من شهر حتى ٦ أشهر، كما تصدر الفاتورة الشهرية يوم ٢٨ من كل شهر، أما إذا تم الموافقة على التمويل بعد يوم ٢٥ في الشهر فإن أول قسط مستحق يكون يوم ٢٨ من الشهر التالي.

مزايا تمويل منصة سلفة

هناك مزايا عديدة يحتوي عليها التمويل الشخصي وهى كما يلي:-