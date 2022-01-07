سلفة 5000 ريال سعودي من منصة سلفة الالكترونية في 15 دقيقة بس وبدون كفيل

نتحدث من خلال موقعنا موقع ثقفنى عن منصة سلفة الالكترونية والخدمات التى تسعى إلى تقديمها للمواطنين السعوديين ، فمن خلال منصة سلفة تستطيع أن تلبى احتياجاتك بالحصول على سلفة مالية فى ١٥ دقيقة فقط من المنصة و كذلك يمكنك سدادها بكل سهولة ، فإن الشخص الذى يريد الحصول على التمويل يجب أن تتوافر فيه كافة الشروط التى تضعها منصة سلفة الالكترونية، فإن منصة سلفة تعد من أول المنصات التمويلية التى توجد داخل المملكة العربية السعودية ، حيث انها تم ترخيصها من البنك المركزى السعودي ، ولكل من يهمه الأمر جميع عمليات التمويل داخل منصة سلفة الالكترونية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وبدون تحويل الراتب ، توفر أيضا للمواطنين إمكانية الحصول على مبلغ مالي يمكنه من خلالة مواجهة الظروف الصعبة التي تطرأ عليه والتي يمكنه من خلال هذه السلفة عمل مشروع صغير يستطيع به سد كافة احتياجاته الشخصية و الأسرية .

مميزات التمويل الشخصي المقدمة من منصة سلفة

التمويل الشخصي من منصة سلفة يتميز بالكثير من المميزات وهى كالاتى :

أولا: جميع عمليات التمويل فيها تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. ثانيا: يحصل العميل على التمويل فى ١٥ دقيقة فقط . ثالثا: يمكنك أن تسدد السلفة بكل سهولة ويسر فمنصة سلفة تقوم بوضع فترة لهذا السداد قد تتناسب مع ظروفك المادية . رابعا: يستطيع العميل أن يحدد القيمة الذى يريدها والمدة التي يريد فيها السداد . خامسا: لا تتطلب منصة سلفة تحويل راتب او كفيل .

شروط الحصول على سلفتك من سلفة

أولا / يجب أن يكون المتقدم على السلفة سعودي الجنسية ثانيا / كما يجب أن يتراوح عمر المتقدم على السلفة يتراوح عمره ما بين عمر 16 عاما حتى 60 عاما . ثالثا / يجب أن يكون شاغلا بإحدى القطاعات العام والخاص . رابعا / يجب أن يكون صافي الدخل الشهري للمتقدم على طلب القرض أن يكون 4000 ريال سعودي .

وبهذا نكون قد عرضنا علي حضراتكم اهم الشروط ومزايا الحصول علي سلفة من منصة سلفة نتمني من الله ان نكون قد وفقنا في عرضها علي حضراتكم بطريقة بسيطة لكم منا عبر موقعنا موقع ثقفني اطيب التمنيات .