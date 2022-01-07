نظام الضمان الاجتماعي المطور 2022 والفئات المستحقة وكيفية التسجيل بالخطوات

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن نظام الضمان الاجتماعي المطور، علماً بأن الدعم المقدم من الضمان الاجتماعي يمكن الاستفادة منه للتغلب على الظروف الصعبة والمشاكل التي يواجهها المواطنين، وأن صرف دعم نظام الضمان الاجتماعي المطور لم يتم تحديد موعد للصرف، يمكن أن نعرض لكافة متابعينا كيفية الحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور والفئات المستحقة وموعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور 2022.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 2022:

أن يكون الشخص المتقدم للحصول على الضمان من السعوديين أي تكون جنسيته سعودي. يجب ألا يكون المتقدم مقيماً داخل دار الإيواء يشترط أن يكون دخل المعاش لأفراد الأسرة بحد ادنى 550 ريال سعودي أما في حالة العائلة يكون كحد أدنى 1100 ريال سعودي.

آلية احتساب معاش الضمان الاجتماعي المطور 2022:

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لكافة متابعيها والمشتركين لديها من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع تويتر عن تطور النظام ونقل كافة البيانات إلى النظام المطور، ومن الفئات المستحقة لهذا الضمان الفئات الأكثر احتياجاً ذو الدخل المنخفض والمتوسط، وقد شملت أيضاً الأرامل والمطلقات، ويتم احتساب المعاش الفرد المستقل والأسرة وذلك من خلال جمع قيمة الدخل ثم خصم نسبة 50% من الدخل الشهري وإضافته مجموع الخل غير المكتسب المدعوم من الحكومة.

كيفية التقديم والتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 2022:

الدخول على الصفحة الرسمية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

الضغط على ايقونة الدخول إلى نظام الضمان

الضغط على البوابة الإلكترونية

بمجرد أن يتم الدخول يتم تسجيل البيانات بشكل تدريجي (البريد الإلكتروني – اسم المستخدم – كلمة المرور – تاريخ الميلاد).

التأكد من إدخال الرمز المرئي بشكل صحيح

وبمجرد تفعيل الحساب يتم إرسال رسالة تأكيد تحتوي على كود التفعيل

وبهذا تكون عملية التسجيل تمت بنجاح

امتيازات كبار السن من نظام الضمان الاجتماعي المطور:

أوضحت الصفحة الرسمية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن أن نظام الضمان الجديد قد منح لكبار السن العديد من المميزات التي يمكن الاستفادة منها، ونوضح لكافة متابعينا من خلال هذا المقال هذه الامتيازات التي تمنحها الوزارة: