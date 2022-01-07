نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنك البلاد أتاح لك سهولة الحصول على تمويل تكميلي لا يشترط فيه وجود كفيل في المقال التالي
بنك البلاد يعد من أكبر البنوك المصرفية داخل المملكة العربية السعودية والذي يحرص دائما على الوقوف بجانب عملائه الكرام الذين يتباهون بما يقدمه بنك البلاد لهم من خدمات و عروض تمويلية متنوعة وسهلة . الان يقدم بنك البلاد خدمة رائعة وعملية تمويلية متنوعة لم يسبق لبنك آخر أن عملها بنفس الطراز وهو تقديم سلفة او بمسمى اخر معونة تمويلية تكميلية لمن قام بالحصول على قرض من بنك البلاد واحتاج الي مزيد من المال فقد أتاح بنك البلاد الي جميع عملائه الكرام هذا القرض التكميلي والذي لا يشترط به كفيل ولم تقتصر هذه العملية التمويلية إلى المواطنين السعوديين فقط بل أيضا قام البنك وإتاحتها الي المقيمين على الأراضي السعودي فإن هذا مايميز بنك البلاد عن غيره من البنوك . بنك البلاد يعد من افضل واهم البنوك الموجودة داخل المملكة العربية السعودية . وقد اعتمد من البنك المركزي ويهدف دوما ودائما على أن يقدم اقصى فائده لجميع عملائه ؛ وكذلك افضل المميزات لعملائه والتي قد وضعته من أوائل البنوك في السعودية. ومن ضمن القروض الرائعة التي يقدمها بنك البلاد هي القروض التي تشمل الوافدين وكذلك المواطنين السعوديين وأيضا المتقاعدين عن العمل، دون الحاجة إلى طلب ضامن أو وجود كفيل لكي تحصل على هذه القروض. وكذلك أيضا أهم ما يميز بنك البلاد السعودي أن جميع عمليات التمويل التي يقدمها بنك البلاد تتبع في عقيدتها احكام الشريعة الاسلامية وتتوافق مع كافة أحكامها .
تعرف على ميزة الحصول على التمويل التكميلي من بنك البلاد
- تعرفنا على قد ما ذكرناه في أعلى المقالة أن أهم ما يميز التمويل التكميلي هو اتفاقه مع كافة أحكام وشروط الشريعة الإسلامية.
- كما أن بنك البلاد أتاح سهولة في عمليات السداد حيث قد وضع لها مده ميسرة مرنة تصل إلى 5 سنوات.
- كما أنه أتاح عمليات تمويل الي المتقاعدين داخل المملكة العربية السعودية .
- وما يميز قروض بنك البلاد التي يقدمها أنها متاحة لكلا الجنسين من المواطنين السعوديين وكذلك الوافدين من الرجال والنساء.
- ووفقا لضوابط وأحكام البنك المركزي يمكنك أيضا أن الاستفادة من ميزة السداد المبكر .
- هناك في بنك البلاد كافة الإجراءات تتم بكل سلاسة ويسر بدون اي تعقيدات لانهاء اجراءات داخل البنك .
- هامش ربحي بسيط اما بالنسبة الى الرسوم فإنها تقدر بنسبة 1% فقط وذلك من إجمالي القرض بمقدار 5.000 ريال وذلك كحد أقصى.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ