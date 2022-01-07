بنك البلاد أتاح لك سهولة الحصول على تمويل تكميلي لا يشترط فيه وجود كفيل

بنك البلاد يعد من أكبر البنوك المصرفية داخل المملكة العربية السعودية والذي يحرص دائما على الوقوف بجانب عملائه الكرام الذين يتباهون بما يقدمه بنك البلاد لهم من خدمات و عروض تمويلية متنوعة وسهلة . الان يقدم بنك البلاد خدمة رائعة وعملية تمويلية متنوعة لم يسبق لبنك آخر أن عملها بنفس الطراز وهو تقديم سلفة او بمسمى اخر معونة تمويلية تكميلية لمن قام بالحصول على قرض من بنك البلاد واحتاج الي مزيد من المال فقد أتاح بنك البلاد الي جميع عملائه الكرام هذا القرض التكميلي والذي لا يشترط به كفيل ولم تقتصر هذه العملية التمويلية إلى المواطنين السعوديين فقط بل أيضا قام البنك وإتاحتها الي المقيمين على الأراضي السعودي فإن هذا مايميز بنك البلاد عن غيره من البنوك . بنك البلاد يعد من افضل واهم البنوك الموجودة داخل المملكة العربية السعودية . وقد اعتمد من البنك المركزي ويهدف دوما ودائما على أن يقدم اقصى فائده لجميع عملائه ؛ وكذلك افضل المميزات لعملائه والتي قد وضعته من أوائل البنوك في السعودية. ومن ضمن القروض الرائعة التي يقدمها بنك البلاد هي القروض التي تشمل الوافدين وكذلك المواطنين السعوديين وأيضا المتقاعدين عن العمل، دون الحاجة إلى طلب ضامن أو وجود كفيل لكي تحصل على هذه القروض. وكذلك أيضا أهم ما يميز بنك البلاد السعودي أن جميع عمليات التمويل التي يقدمها بنك البلاد تتبع في عقيدتها احكام الشريعة الاسلامية وتتوافق مع كافة أحكامها .

تعرف على ميزة الحصول على التمويل التكميلي من بنك البلاد