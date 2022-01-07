نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعفاء بنك الراجحي من سداد أقساط التمويل وإسقاطها نهائيا لجميع المواطنين بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنك الراجحي من افضل البنوك داخل المملكة وتقدم تمويلات إسلامية تماما متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما هناك العديد من الخدمات المتنوعة لجميع المواطنين السعوديين وغير السعوديين ومن ضمن الخدمات المصرفية لكل مواطن حصلوا علي قروض بنك الراجحي هي خدمة إعفاء الأقساط المتبقية لم يستطيع استكمال باقي الأقساط في سداد الديون للبنك، وذلك بأمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظة الله عن قرار الإعفاء من سداد الديون للمواطنين المتعثرين والمحتاجين بالسعودية، وفق شروط محددة يجب توافرها عند طلب الإعفاء ومن ينطبق عليه تلك الشروط والضوابط يتم الموافقة علي طلب الإعفاء من مصرف الراجحي.

تقديم طلب إعفاء من بنك الراجحي السعودي

يقدم مصرف الراجحي الخدمات المختلفة لجميع الفئات داخل المملكة العربية السعودية، ويتميز مصرف الراجحي بأفضل القروض بدون تحويل الراتب وبدون كفيل من اجل تلبية احتياجاتهم الشخصية من مشاريع خاص بهم أو شراء سيارة أو تجديد المنزل وغيرها، ويعتبر مصرف الراجحي من أفضل وأكبر المنصات المتواجدة بالسعودية بالإضافة يقدم جميع التمويلات مخالفة للشريعة الإسلامية.

فقد اعلن مصرف الراجحي عن خدمة إعفاء الأقساط المتبقية للذين استفادوا من قروض الراجحي عن دفع رسوم بطاقات الصراف الآلي ويشمل الإعفاء الإصدار والتجديد وبدل تألف وبدل فاقد، فقد ينص ذلك القرار لكافة المواطنين المتعثرين وعدم القدرة علي سداد القرض وإذا تعرض العميل إلي حادث أو مرض خطير يجعله غير قادر علي العمل يتم إعفاءه من باقي الأقساط، وأيضا إذا توفي العميل لا قدر الله يتم إعفاء أسرة المتوفي من باقي الأقساط التمويل.

رابط التقديم طلب إعفاء مصرف الراجحي

يعتبر مصرف الراجحي من اكبر وأفخم المنصات الإسلامية ويقدم العديد من الخدمات لجميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية، ويمكن التقديم علي طلب إعفاء الأقساط المتبقية عبر الموقع الالكتروني ببنك الراجحي كالتالي: