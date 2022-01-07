نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعرف مزايا التسجيل علي تطبيق بنك الراجحي على نظام الأندرويد و الايفون في المقال التالي
يعمل بنك الراجحي دائما وابدا في تقديم الخدمات التمويلية وكذلك الميسرة لعملائه الذين يتمتعون براحة كبيرة في التعامل مع بنك الراجحي لما يقدمه من مميزات رائعه وعمليات تمويلية متنوعة وخاصة أن كافة هذه التعاملات تتبع احكام الشريعة الاسلامية وتتوافق معها . ومن ضمن التسهيلات التي يقدمها بنك الراجحي توفير الوقت والجهد على عملائه بابتكار طرق جديدة وخدمات عديدة من أنه يمكنك التعامل مع الراجحي عن طريق تطبيق أطلقه مصرف الراجحي وهو تطبيق الراجحي وهذا ما سوف نعرضه على حضراتكم عن كيفية تحميل واستخدام هذا التطبيق .
اعرف ازاي تسجل في تطبيق الراجحي
بالنسبة لكافة عملاء بنك الراجحي المحترمون الذي يداومون على عمليات البحث عن طرق وكيفية التسجيل عبر التطبيقات الخاصة ببنك الراجحي وذلك عن طريق الهواتف المحمولة والتي تقوم بالعمل على نظام الأندرويد و كذلك نظام الأيفون. النهاردة سوف نعرض على حضراتكم كيفية التسجيل عبر موقعنا موقع ثقفني وذلك باتباع الخطوات الاتية :
- اولا كل ماعليك فعلة هو الدخول على موقع جوجل بلاي وقم بتحميل الابلكيشن الخاص بالهواتف المحمولة والتي تعمل على نظام الأندرويد .
- أما لو الهاتف المحمول الذي تستخدمه يعمل بنظام الايفون ادخل على موقع آبل ستور وحمل ابلكيشن الخاص بالهواتف التي تعمل على نظام الايفون من الـ IOS .
- قم بتثبيت التطبيق المخصص لنظام هاتفك المحمول وذلك عن طريق دخولك للمواقع السابق ذكرها .
- ومن بعدها قم بالنقر على مكان الضغط التسجيل، والخطوة التي تليها قم بإدخال رقم البطاقة الخاص بك والذي تستخدمه في الصراف الآلية.
- كما أنه يجب عليك بعد كتابة رقم البطاقة المصرفية قم بكتابة أيضا رقم الباسورد الخاص بالبطاقة المصرفية .
يجب عليك كتابة حساب IBAN.
- انقر على ايقونة التالي بعد انتهائك من الخطوات السابقة ؛ والتي لابد بعدها النقر على تحديد خدمة الأفراد الالكترونية .
- توجد أماكن مخصصة لكتابة اسم المستخدم وكذلك كلمة المرور انقر عليها وأبد في ملئ تلك الفراغات بها .
- هناك ايقونة مكتوبة عليها اوافق على كافة الشروط والأحكام، قم بالموافقة عليها .
- كذلك قم بالضغط على كلمة التالي، وبعدها قم بإدخال رمز التحقق وكذلك كافة البيانات التي قد قمت بإدخالها سابقًا.
سوف تظهر لك على الشاشة كلمة تأكيد إنشاء الحساب لدى بنك الراجحي قم بالضغط عليها .
ومن بعد أن تتم عملية التسجيل الخاصة بك يمكنك الاستفادة من كافة الخدمات التي يمنحها بنك الراجحي بنك والتي يقوم بتقديمها لكافة عملائها الكرام داخل المملكة العربية السعودية ليس داخليا فقط ولكن خارجها أيضًا.
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