تمويل 25 ألف ريال بدون كفيل للأجهزة الكهربائية والإلكترونية بأقساط ميسرة

يشغل بال العديد من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية في بعض الأوقات، الحصول على بعض السلع الاستهلاكية الأساسية التي يحتاج لها الأشخاص، سواء لتجديد تلك السلع أو استبدالها بأخرى جديدة وموديل أحدث، وهو ما تقدمه العديد من شركات التمويل المرخصة والمعتمدة من قبل البنك المركزي السعودي، وذلك تحت مسمى تمويل السلع الاستهلاكية، أو تمويل الأجهزة الكهربائية، وهو عبارة عن منتج تمويلي يتم توفيره للعميل للحصول على أي من هذه السلع بتمويل ميسر، على أن يتم سداد الأقساط بشكل ميسر، ومن أبرز هذه الشركات المعروفة والموثوقة في المملكة العربية السعودية، شركة اليسر للإجارة والتمويل، التي يمكن من خلالها الحصول على السلع التي تحتاج لها عبر العديد من المتاجر في المملكة.

شركة اليسر للإجارة والتمويل، أحد أبر الشركات البارزة في مجال التمويل في المملكة العربية السعودية، والتي تم تأسيسها عام 1990، واستقلت عام 2003، وهي إحدى شركات مجموعة عبد اللطيف العيسى، والتي تعتبر الخيار الأول بالنسبة للعديد من العملاء في المملكة العربية السعودية، سواء كان العميل مواطن أو مقيم، وذلك بفضل امتلاك خيارات متنوعة من التمويل للأفراد والمؤسسات على حد سواء.

تمويل اليسر للسلع الاستهلاكية

شركة اليسر بدورها توفر حلول متنوعة للتمويلات، أبرزها تمويل السلع الاستهلاكية الذي يضمن لك الحصول على احتياجاتك من الأجهزة المنزلية والكهربائية، والأجهزة الإلكترونية والأثاث بأقساط ميسرة، ولها العديد من الشركاء الاستراتيجيين وهم، اكس سايت، المنيع، إلكترو، تي اكسبريس، السلطان، مجموعة المتبولي المتحدة، السديري، الربيع والصيف، إيزون.

مميزات تمويل السلع الاستهلاكية

تمويل بدون كفيل.

مبلغ تمويل يصل إلى 25 ألف ريال.

تمويل بدون رسوم إدارية.

هامش ربحي تنافسي.

فترة سداد الأقساط تصل إلى 24 شهراً.

منتجات استهلاكية متنوعة ومميزة.

شروط الحصول على تمويل اليسر

يجب أن يكون عمر العميل السعودي أو المقيم من 22 عاماً إلى 60 عاماً.

عمر العميل العسكري السعودي بحسب العمر التقاعدي.

يجب أن يكون الراتب الشهري لا يقل عن 5000 ريال.

خدمة العمل لا تقل عن ثلاثة أشهر.

الأوراق والمستندات المطلوبة

الهوية الوطنية للعميل السعودي / هوية مقيم للمقيمين داخل المملكة.

تعريف بالراتب، وللشركات الخاصة يجب أن يكون مصدق من الغرفة التجارية.

كشف حساب بنكي للعميل لآخر ثلاثة أشهر.

العنوان الوطني للعميل.

عرض سعر السلع المطلوبة من خلال المعارض والوكالات المعتمدة لدى الشركة.

تقديم على تمويل السلع الاستهلاكية

كغيرها من الكثير من الشركات والبنوك، توفر شركة اليسر للإجارة والتمويل خيارات الحصول على التمويل بأكثر من طريقة، والطريقة الأكثر شيوعاً عبر التوجه إلى أي من فروع الشركة برفقة المستندات والأوراق المطلوبة وتقديم الطلب، والطريقة الثانية عن طريق تعبئة نموذج طلب التمويل عبر رابط تمويل السلع الاستهلاكية، ومن ثم يقوم العميل بكتابة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها، والتي تشمل، اسم العميل، رقم الهاتف الجوال، رقم الهوية الوطنية للعميل السعودي، أو رقم هوية مقيم للمقيمين، المدينة، راتب العميل، الالتزامات المالية للعميل، بعدها سيتم التواصل معك من خلال خدمة عملاء الشركة لاستكمال باقي الإجراءات.