خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور في السعودية بالتفاصيل ٬ الاستعلام عن المخالفات المرورية 2022 هي خدمة تقدمها النيابة العامة للمواطنين ، حتى يتمكنوا من الاطلاع على المخالفات التي تم تسجيلها على مركبتهم إلكترونياً ، باستخدام رقم الهوية أو اللوحة ، دون الحاجة للذهاب إلى المقر الرسمي ، و كما يتيح إمكانية الدفع عبر الإنترنت أو باستخدام بطاقات الائتمان. وتقديم التظلمات على هذه الانتهاكات وهذا ما سنشرحه لاحقا.

الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة

يمكنك التعرف على المخالفات المعتمدة من قبل الهيئة العامة للمرور باتباع الخطوات التالية:

ستحتاج أولاً إلى الوصول إلى موقع وزارة الداخلية السعودية.

ثم الضغط على خانة الاستفسارات الإلكترونية.

ثم اضغط على كلمة “Password”.

ستظهر أمامك قائمة اختر “استعلام عن المخالفات المرورية”.

في الخطوة التالية ، ستحتاج إلى إدخال رقم لوحة الترخيص أو رقم الهوية بشكل صحيح.

ثم يجب عليك كتابة رمز التأكيد الذي يظهر أمامك على الشاشة.

ثم الضغط على كلمة “استعلام عن المخالفات المرورية”.

بعد ذلك ، ستظهر أمامك جميع التفاصيل المتعلقة برقم لوحتك ومخالفاتك المرورية المختلفة.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور

وفرت وزارة الداخلية السعودية أكثر من رقم يمكن لأي شخص الاتصال به لمعرفة المخالفات المرورية المختلفة على سيارته إن وجدت وهي:

00966114419688.

00966114419688. والرقم: 92002005.

يمكنك الاتصال بهذه الأرقام في أي وقت بين الساعة 7:30 صباحًا حتى 2:30 مساءً ، كل يوم من أيام الأسبوع.

استعلام عن مخالفة ساهر برقم المخالفة

كما أطلقت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية نظام الساهر الذي يعد من أهم الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة. حركة المرور في الشوارع ، ومخالفات على المركبات ، وإرسالها إلى مركز المخالفات. كما يمكنك الاستعلام عن المخالفات من ساهر باتباع الخطوات التالية: