نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف دعم سكني 1443 لهذا الشهر يناير 2022 وشروط الاستحقاق sakani.housing.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف دعم سكني 1443 لهذا الشهر يناير 2022 من أهم المواعيد وأكثرها بحثاً عبر محرك البحث جوجل، وذلك مع اقتراب صرف دعم سكني شهر يناير 2022، حيث تحرص المملكة العربية السعودية في توفير حياة كريمة لمواطنيها، وتعمل على توفير مسكن ملائم لكل مواطنيها، لذلك ومن خلال برنامج سكني يتم تقديم الدعم اللازم للمستحقين، وذلك وفق شروط وضوابط معينة للمستحقين لهذا الدعم.

وهو برنامج مقدم من وزارة الإسكان السعودية بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية، يهدف إلى تقديم الدعم السكني للمستحقين، وتم إطلاق هذا البرنامج في عام 2017 وخصص له 250 ألف منتج سكنية موزعة على مختلف المناطق داخل المملكة، لذلك ولأهمية هذا الموضوع بالنسبة لقطاعات كبيرة من الشعب السعودي، سوف نتناول هذا الموضوع بالتفصيل عبر هذا المقال وعبر موقع ثقفني، وسوف نبين موعد صرف دعم سكني شهر يناير 2022، وما هي شروط استحقاق دعم سكني، ورابط الاستعلام دعم سكني لهذا الشهر.

موعد صرف دعم سكني 1443

برنامج سكني يهدف إلى ضمان جودة السكن للمواطن السعودي، فقد قامت وزارة الإسكان في السعودية بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية على توفير الدعم للمستحقين، وكانت إنطلاق برنامج سكني في عام 2017، وتم تخصيص 120 ألف وحدة سكنية جاهزة، وتوزيع 75 ألف أرض سكنية للبناء عليها السكن الجديد، وقد تم إصدار 85 ألف رقم جديد لصندوق التنمية العقارية في عام 2017.

موعد صرف دعم سكني لهذا الشهر يناير 2022

من المقرر أن يتم صرف دعم سكني شهر يناير 2022 – جمادى الآخرة 1443، يوم الإثنين بتاريخ 21\06\1443 الموافق 24\01\2022، لذلك يجب على المستحقين للدعم الانتظار لهذا الموعد، وعند وجود أي استفسار يرجى الاتصال بالأرقام التالية:- 011-4070100 – أو على الرقم الموحد 199090 – أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected].

شروط استحقاق دعم سكني

أن تكون الأسرة سعودية الجنسية. ألا يقل سن المتقدم عن 25 سنة. عدم امتلاك الأسرة لمسكن مناسب. عدم الاستفادة من دعم سكني حكومي أو خاص. أن تكون الأسرة مقيمة داخل المملكة العربية السعودية. استمرارية استيفاء شروط الاستحقاق.

تطبيق سكني

طريقة التسجيل للحصول على الدعم السكني