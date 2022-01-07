حالة الطقس في السعودية المتوقعة خلال الساعات المقبلة

يبدو أن الأيام المقبلة ستشهد تقلبات جديدة في حالة الطقس في بعض مناطق المملكة، وفقًا لما حمله بيان المركز الوطني للأرصاد الجوية، الذي أشار إلى أن الفرصة تتهيأ لهطول أمطار رعدية من يوم الأحد إلى الثلاثاء، يصاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، كما أضاف عبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات الصُغرى تويتر أيضًا، إن تأثير هطول الأمطار من متوسطة إلى غزيرة، يُصاحبها نشاط في الرياح السطحية وزخات من البرد من مساء يوم الأحد ويوم الإثنين.

حالة الطقس في السعودية

أما عن أكثر المناطق المتضررة بتقالبات حالة الطقس في السعودية وسقوط الأمطار (تبوك، تيماء، حقل، الوجه، ضباء، نیوم، شرما، أملج، والجوف، القريات، طبرجل، سكاكا، دومة الجندل، بالإضافة إلى الحدود الشمالية وطريف، عرعر، رفحاء، كما أن تأثير الأمطار الرعدية يمتد يومي الإثنين والثلاثاء لتشمل مناطق:

في محافظة حائل: حائل، بقعاء، الغزالة ومعظم محافظات المنطقة.

في محافظة القصيم: بريدة عنيزة، الرس، البكيرية.

في العاصمة الرياض: شقراء، المجمعة، الزلفي، الغاط، عفيف، الدوادمي.

وفي محافظة الشرقية: حفر الباطن، الخفجي، النعيرية.

وتطلب بارتداء الملابس الثقيلة

يأتي هذا في الوقت الذي دعت فيه الأرصاد المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الثقيلة، لاسيما في الساعات الأولى من الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل، مؤكدة بأن سقوط الأمطار يمتد ليصل إلى المدينة المنورة وضواحيها، وتصل أيضًا إلى مكة المكرمة والطائف والباحة وعدد من المناطق القريبة،مشيرة إلى شدة الأمطار الغزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من تلك المناطق، كما يتوقع أن تكون الأمطار متوسطة في مجملها من مساء يوم الاثنين ويوم الثلاثاء على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية والعديد من المناطق القريبة أيضًا.

كما تشير التوقعات إلى استمرار فرص هطول الأمطار مجددًا بعد انتهاء تلك الموجة، ابتداءً من مساء يوم الأربعاء وحتى نهاية الأسبوع القادم، مع تنبيهات الدفاع المدني بتوخي الحذر في مناطق جريان السيول في بطون الأودية وأسفل المناطق الجبلية، مع التنبيه على قائدي المركبات بالالتزام بالارشادات المرورية.