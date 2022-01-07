طريقة فتح حساب جاري للمواطنين والمقيمين في مصرف الإنماء

كثيراً ما يرعب العملاء في فتح حساب جاري لدى أحد البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية، وقبل البدء في اتخاذ قرار فتح الحساب البنكي يجب على العميل أولاً إجراء مقارنة بين البنوك وبعضها، سواء البنوك المحلية في المملكة العربية السعودية، أو البنوك الأجنبية العاملة بها، وذلك لأن العديد من البنوك تقدم بعض العروض عند فتح حسابك الجاري بها، بالإضافة إلى الحصول على بعض المميزات التي لا تتوافر لدى بعض البنوك الأخرى، وأيضاً سهولة الإجراءات المتبعة، والأهم هو وجود خدمة عملاء قادرة على فهم احتياجات العميل عند الحاجة أو عند وجود أي استفسارات أو بعض التعليقات، وهو ما يوفره مصرف الإنماء.

مصرف الإنماء واحداً من أبرز البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية، والمعترف والمرخص من قبل البنك المركزي السعودي، ويميز البنك أنه يقدم العديد من الخدمات، سواء خدمات إلكترونية، أو خدمات من خلال زيارة أي من فروعه، أو من خلال التواصل مع خدمة العملاء، وهو ما يعد واجهة رئيسية للعملاء الجدد، بما يتميز به من خدمات مصرفية، وحلول تمويلية مما تجعله منافس قوي للعديد من البنوك الأخرى التي تعمل في المملكة.

مميزات الحساب الجاري في مصرف الإنماء

يحصل العميل على اسم لحسابه مما يسهل عليه تذكره.

إصدار شيكات مصرفية.

إصدار بطاقة مدى إضافية لنفس الحساب.

يمكن للعميل سحب أموالاً من أجهزة الصراف الآلي أو من خلال أي من فروع المصرف.

يستطيع العميل السحب المالي خارج المملكة.

يستطيع العميل الشراء من المتاجر ومن نقاط البيع من خلال بطاقة مدى.

يمكن للعميل سداد الفواتير والمستحقات الحكومية.

يمكن فتح حساب فرعي سواء بالريال أو بالعملات الأجنبية.

يستطيع العميل شراء وبيع العملات.

يحصل العميل على خدمات إنترنت الإنماء، هاتف الإنماء، صراف الإنماء، وتطبيق الإنماء المتوافق مع كافة الأجهزة الذكية.

متطلبات فتح حساب في مصرف الإنماء

هوية وطنية سارية الصلاحية.

المقيمين يشترط إحضار جواز السفر، وهوية مقيم سارية الصلاحية.

تعبئة نموذج العلاقة الموحدة لفتح حسابك البنكي.

خطوات فتح حساب جاري

كغيره من البنوك المحلية في المملكة العربية السعودية، يمكن للعميل التقدم بطلب فتح الحسابات الجارية بشكل إلكتروني من خلال البوابة الإلكترونية على رابط فتح حساب جاري، ومن ثم يقوم العميل بملئ نموذج التقديم الإلكتروني بالبيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها، والتي تشمل اسم العميل، رقم الهاتف الجوال، جنسية العميل، البريد الإلكتروني، أو من خلال زيارة أي من فروع مصرف الإنماء المنتشرة في المملكة، ومن ثم التوجه إلى خدمة العملاء لإنهاء الإجراءات بسهولة ويسر.