كم دعم ريف للحليب ومشتقاته 1443 وطريقة التسجيل والشروط

كم دعم ريف للحليب ومشتقاته 1443 ؛ لقد قامت حكومة المملكة العربية السعودية بتقديم دعم ريف للعديد من المواطنين في المملكة الذين يعملون في مجال الزراعة مثل تربية المواشي وصيد الأسماك وغيرها من الأعمال التي تتعلق بالمجال الزراعي وكل هذا يكون للمواطنين الذين تتوافر بهم الشروط التي تم وضعها حتى يستطيع الحصول على دعم ريف ومن خلال مقالنا هذا سوف نقوم بتوضيح كم دعم ريف للحليب ومشتقاته وأيضاً سوف نقوم بتوضيح بعض النِّقَاط الهامة التي تخص هذا الموضوع.

كم دعم ريف للحليب ومشتقاته

مبلغ دعم ريف للحليب ومشتقاته يبلغ [54 ألف ريال سعودي] ؛ جيث يعتبر إنتاج الحليب من ضمن الأعمال التي تنتمي للمجال الزراعي الذي يتم تقديم دعم ريف له ولقد تم تحديد مبلغ الدعم بأن يكون بحد أقصى للمبلغ الذي يمكن أن يقوم المواطن بالحصول عليه وهذا المبلغ هو أربعة وخمسون (54000) ألف ريال سعودي لأبناء المملكة من المقيمين في الريف والذين لديهم مشروع خاص بمنتجات الألبان والذين قد قاموا باستخراج وثيقة العمل الحر لهذا المجال أيضًا.

شروط القبول في دعم ريف

لا بد من توافر بعض الشروط والأحكام في من يرغب التقديم للحصول على دعم ريف وهذه الشروط والأحكام تكون كالآتي:

يجب على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية أو أنه يكون لديه بطاقة التنقل.

يشترط أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 21 عاماً.

يشترط ألا يكون المتقدم موظف في أحد القطاعين العام أو الحكومة.

لا بد من أن تكون المهنة التي يعمل بها من ضمن المهن التي يحتويها الدعم كما يجب أن يكون المتقدم يباشر هذه المهنة بنفسة.

ألا يزيد الدخل الشهري الخاص به عن 6000 ريال سعودي.

أن يكون المتقدم يمتلك حساب بنكي خاص به وأن يكون هذا الحساب مفعل.

على المتقدم أن يقوم بإحضار ما يثبت اهليتة لممارسة العمل.

ارسال الطلب على منصة ريف.

لا بد من حصول الأسرة على وثيقة العمل الحر من قبل وزارة الموارد البشرية.

الحد الأقصى لمبلغ الدعم الريفي هو 54000 ألف ريال سعودي.

يجب ألا يتعدى عدد البرامج الذي يتم التقديم عليها عن ثلاث برامج.

أن يكون المتقدم للحصول على الدعم يقيم في أحد المناطق التي يحددها الدعم.

القطاعات التي يدعمها دعم ريف

برنامج دعم ريف هو برنامَج يتم تقديمه من قبل الحكومة السُّعُودية حيث إن هذا البرنامَج يعمل على دعم من يعملون في مجال الزراعة كما أنه يعمل على دعم المواطنين بحصولهم على مبلغ الذي يقدمه الدعم حتي يستطيع المواطن العمل على زيادة الدخل الخاص به وأيضاً التوسع في النشاط الذي يعمل فيه ومن القطاعات التي يدعمها والتي تم توضيحها عبر بوابة ريف ما يلي:

قطاع تربية المواشي.

دعم صغار الصيادين.

زراعه وإنتاج الفواكه.

إنتاج المحاصيل البعلية.

تسويق البن.

إنتاج البن العربي.

إنتاج العسل.

اللبن ومشتقاته

كيفية التسجيل في دعم ريف

من الممكن أن يتم التسجيل في دعم ريف بواسطة إتباع الخطوات التالية: