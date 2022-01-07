نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف حساب المواطن يناير 2022 وخطوات إضافة تابع للمستفيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف حساب المواطن هذا الشغل هو ما يبحث عنه الكثير من مستفيدي دعم البرنامج بالرغم من أن هناك موعد ثابت ومحدد من الدعم يتم فيه صرف الدفعات ولكن مع بعض التغيرات القليلة الطارئة التي تحدث وتؤدي إلى تغيير ميعاد الصرف ويعد دعم حساب المواطن أهم برامج الدعم التي تقدمها المملكة لمواطنيها لقدرتهم على تأمين حياة كريمة ومناسبة لهم وقد أعلن البرنامج في الأيام الماضية عن صدور نتائج الأهلية الخاصة بالدفعة القادمة حيث أصبح متاحاً أمام المستفيدين الاستعلام عن نتائج الأهلية لدفعة شهر يناير الحالي وفي هذا المقال سنطلعكم على موعد الصرف وخطوات الاستعلام عن نتائج الأهلية وكيف يتمن المستفيد من إضافة تابع جديد.

موعد صرف حساب المواطن يناير 2022

يتم صرف الدعم المقدم كل شهر في المعاد المحدد له وهو يوم العاشر من كل شهر ميلادي وعندما يأتي هذا الموعد كيوم عطلة رسمية في البلاد يتم تقديم أو تأخير موعد الصرف ليوم بعده أو قبله ولكن الموعد الثابت لصرف الدعم هو اليوم العاشر من كل شهر ويقوم البرنامج بالإعلان عن الموعد المحدد للصرف عبر صفحته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي تويتر.

الاستعلام عن نتائج الأهلية يناير 2022 بحساب المواطن

لكي يتأكد المستفيد من حصوله على الدعم القادم من البرنامج يقوم بالاستعلام عن نتائج أهليته كالتالي:

الدخول على الموقع الإلكتروني لحساب المواطن.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور والضغط على تسجيل الدخول.

الضغط على استعلام نتائج الأهلية للدفعة ال50 دفعة شهر يناير.

قم بتسجيل رقم الهوية ورمز التحقق وكافة البيانات المطلوبة.

يتم الضغط على عرض نتائج الأهلية.

خطوات إضافة تابع جديد للمستفيد الحالي

يمكن للمستفيد الحالي والذي يحصل على الدعم المقدم من البرنامج بالفعل أن يقوم إضافة تابع له من خلال القيام بالنقاط التالية:

الدخول إلى حساب المواطن.

تسجيل الدخول إلى حسابك الخاص بالبرنامج.

من تفاصيل الطلب يتم الضغط على بيانات التابعين.

الضغط على إضافة تابع.

تسجيل بيانات التابع الجديد.

بعد ذلك يقوم رب الأسرة بالضغط علة إضافة ثم يضغط على حفظ.

وكان البرنامج قد أعلن على أن تسجيل مستفيدين جدد بالبرنامج متوقف ولكن يحق لرب الأسرة المستفيد أن يضيف تابع جديد له.