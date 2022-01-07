نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة إصدار تصريح العمرة عبر تطبيق اعتمرنا وزارة الحج يناير 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم إطلاق برنامج اعتمرنا من قبل وزاره الحج والعمرة حتى يساعد المواطنين وسنتعرف على طريقة إصدار تصريح العمرة لشهر يناير 2022 ميلادية حيث يتيح هذا البرنامج للمواطنين أن يصدروا التصاريح من اجل أداء مناسك العمرة وزيارة المسجد الحرام وذلك بسبب التزاحم والإجراءات الاحترازية.

استخراج تصاريح العمرة

اعلن مطورو برنامج اعتمرنا لمن يريد الحج والعمرة أو من يريد استخراج تصريح أو طريقة إصدار تصريح العمرة أو تصريح زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يمكن أن يقوم باستخراجها مرة واحدة كل ثلاثين يوما، كما اعلن التطبيق أن التصاريح التي تصدر يتم إصدارها لمن هم يزيد سنهم عن 12 سنة مع وضع شرط بضرورة اتخاذ الجرعتين للقاح فيروس كورونا المستجد.

يمكن الاتصال بالرئاسة علي رقم 1966 لمعرفة هل يمكن اصطحاب الأطفال للإجابة على هذا السؤال يجب الاتصال على رقم رئاسة الحج والعمرة، كما قيل انه يجب عند إصدار تصريح خاص للصلاة في المسجد النبوي الشريف لا يتطلب تصريح بل يمكن الصلاة فيه في أي وقت ولكن يشترط على من يريد الذهاب للصلاة أن يأخذ الجرعتين الخاصين بلقاح كورونا وذلك من أجل السلامة العامة.

كيفية إصدار تصريح العمرة

طريقة إصدار تصاريح أداء العمرة لشهر يناير عبر تطبيق اعتمرنا:

يجب أن تقوم بالحصول تطبيق اعتمرنا من موقع وزارة الحج والعمرة.

يجب أن تقوم باختيار اللغة التي تريد استخدام التطبيق بها.

يجب أن تقوم بتدوين البيانات الخاصة والبيانات العامة.

ومن ثم تضغط على تسجيل.

قم باختيار المكان الذي تريد زيارته سواء زياره المسجد الحرام أو مناسك العمرة.

قم باختيار المواطن الذي يقوم بالرحلة أو من يقوم بمرافقته.

تقوم باختيار التاريخ والوقت الذي تحتاج إلى الذهاب فيه إلى المكان.

اختيار نقطة معينة للتجمع فيها وثم قم بالاطلاع على التعليمات الخاصة بالذهاب إلى المسجد النبوي الشريف أو المسجد الحرام.

وبذلك يصدر التصريح ويمكنك رؤيته أو إلغاؤه وكما يمكنك أن تقوم باختيار الوسيلة التي تريد الذهاب بها.

تطبيق اعتمرنا

تم الإعلان عن صدور تطبيق اعتمرنا عام 2020 في شهر سبتمبر لمساعدة المواطنين الوافدين من إصدار تصاريح الحج والعمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف والمسجد الحرام.