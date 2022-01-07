نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الإسكان استعلام برقم الهوية وكيفية حساب الدعم؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة الإسكان استعلام برقم الهوية هي من الخدمات الإلكترونية التي توفرها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان حتى يتم استخدامها في معرفة استحقاق سكني سواء الأراضي المجانية أو المشاريع التي ما زالت تحت الإنشاء من خلال الوزارة، وفي ضوء التحول الرقمي الجديد يمكن الدخول إلى حسابي في إسكان من أجل الاستفادة من معرفة أسماء مستفيدي الإسكان الضمان الاجتماعي لذا خصصنا هذه السطور للتعرف على خدمات وزارة الإسكان وسوف نطرح خطوات الاستعلام عن طلب الإسكان برقم الهوية أو رابط وزارة الإسكان استعلام برقم الهوية لمعرفة استحقاق الأراضي.

وزارة الإسكان استعلام برقم الهوية

يمكن الاستعلام عن استحقاق سكني برقم الهوية عقب الانتهاء من كافة الخطوات اللازمة للحصول على الشقق والمنتجات السكنية، فيتمثل رابط وزارة الإسكان تقديم طلب أو الاستعلام عن الطلبات من خلال خطوات التالية:

الدخول إلى رابط موقع وزارة الإسكان تسجيل الدخول برقم الهوية (sakani.housing.sa).

بعد الانتهاء يتم الدخول إلى الخدمات الإلكترونية والدخول إلى سكني.

ثم يتم التعرف على الاستحقاق من خلال الملف الشخصي أو من خلال كتابة رقم الهوية الوطنية لمعرفة هل أنت مستحق في سكني أم لا.

خدمات وزارة الإسكان

وهناك العديد من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الإسكان للمواطنين في المملكة العربية السعودية، ومن بينها:

تقديم القروض العقارية والتمويل الذاتي المناسب لبناء الأراضي السكنية التي يحصل عليها المواطنين.

تقديم منتجات سكنية متنوعة من خلال الوزارة ووضع لها مجموعة من الشروط المختلفة ولكنها ميسرة بحيث تناسب أكبر فئة.

كما أن هناك فرصة للحصول على أراضي مجانية في نطاقات عديدة وبناء مسكن مناسب عليها.

وتوفر الوزارة خدمات الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان الاجتماعي والتي تُقدم إلى الأرامل والمطلقات وذوي الدخل المحدود وكبار السن.

حاسبة الدعم السكني من موقع وزارة الإسكان

وهناك العديد من الأدوات التي وفرتها الوزارة للمستحقين في الدعم السكني، وذلك لمعرفة مقدار ما هو مخصص لهم، ويمكن استخدام الأداة لمن يريد الحصول على وحدة سكنية جاهزة أو لا تزال جاهزة تحت الإنشاء، والقروض العقارية أيضًا، وتستخدم وفق التالي: