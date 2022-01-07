شروط تمديد التأشيرة من خلال أبشر وشروط الحصول على تأشيرة الخروج والعودة

شروط تمديد التأشيرة من خلال أبشر تقبل طلبات التمديد لمن يمتلكون إقامة سارية المفعول ومن انتهت إقامته لا يقبل له التمديد، يجب أن يتم إدخال المعلومات والبيانات الخاصة بالشخص باللغة العربية عدا الأسماء يتم إدخالها باللغة العربية والإنجليزية، وتم تقسيم الفئات الخاصة بالتأشيرة إلى قسمين هما الرجوع قبل يوم 31 بحيث يكون الموعد الأخير للرجوع هو التاريخ المعين، وتبدأ التأشيرة من وقت الإصدار، أو أن تكون المدة باليوم وهذه الفئة تتطلب صلاحية هوية المقيم تتجاوز ثلاثة أشهر، إلى جانب المدة المعينة وتبدأ التأشيرة من التاريخ المحدد للسفر، أوضحت منصة ابشر أنه يمكن تمديد التأشيرة بدفع رسوم الخدمة أولاً، والمقررة بـ 100 ريال سعودي للتأشيرة المفردة، و200 ريال عن التأشيرة المتعددة عن كل شهر تمديد.

شروط تمديد التأشيرة من خلال أبشر

ان يدفع مقدم الطلب رسوم ذلك وهي 100 ريال سعودي فيما يخص تأشيرة العمالة المنزلية وذلك لشخص واحد. 200 ريال سعودي في حالة طلب التمديد لأكثر من شخص. إذا تم كتابة التاريخ بشكل خاطئ أو في حالة عدم توافق التاريخ الميلادي مع التاريخ الهجري، سوف يعتمد التاريخ الميلادي على أنه تاريخ رسمي فيما يخص انتهاء التأشيرة. لا تجدد تأشيرة عامل تابع لرب عمل إذا كانت حالته داخل منصة أبشر هارب أو متوفي أو كانت مسجله عليه مخالفات. يجب كون العامل المطلوب تمديد تأشيرته يوجد خارج المملكة في الوقت المطلوب فيه التمديد. يمكن أن يستقبل العامل داخل المملكة إذا كان يحمل إقامة سارية حتى إذا كانت الصلاحية متبقي فيها فقط 7 أيام. يشترط التمديد أن تكون الصلاحية لأزالت لمدة 3 شهور ولا يقل عن ذلك.

شروط الحصول على تأشيرة الخروج والعودة

يجب أن يكون جواز السفر صالح لمدة تتجاوز الثلاث شهور.

أن يسدد مخالفات المرور.

يجب أن يتأكد من دفع الرسوم المحددة للخدمة وألا توجد قيود على السفر.

مدة صلاحية تأشيرة خروج وعودة

قد وضحت منصة ابشر مدة صلاحية تأشيرة الخروج والعودة المفردة ستين يوماً منذ تاريخ إصدارها، ومن الممكن أن يتم تجديدها لمدة ثلاثين يوماً بشرط سداد رسوم التمديد، كما تبلغ مدة صلاحية تأشيرة الخروج والعودة المتعددة تسعين يوماً منذ تاريخ الإصدار، ومن الممكن أن يتم تجديدها مرة واحدة بشرط أن يتم سداد الرسوم.