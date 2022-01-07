نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض الأهلي علي كيا 2022 الجديدة بالمملكة بمناسبه بداية العام الجديد علي جميع السيارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض الأهلي علي كيا 2022 من اهم واحدث عروض السيارات التي تم إطلاقها في خلال هذه الأيام بمناسبه بداية العام الجديد والتي تناسب جميع المواطنين. كما تم الإعلان عن العروض عبر صفحه البنك الأهلي الرسمية علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي وخاصه موقع تويتر بالمملكة العربية السعودية. بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن عده منتجات تمويليه وعروض حديثه أيضا والتي تنافس بعضها بالمملكة والتي تناسب جميع المواطنين وتلبي احتياجاتهم. والتي من أهمها عبداللطيف جميل للسيارات المستعملة في بداية العام ومعرفه كيفيه تمويل سياره ومعرفه نوعها. كما تم الإعلان أيضا عن مميزات تمويل البناء الذاتي الجديدة من الراجحي في الشهر الحالي وكيفيه الحصول عليه بالخطوات. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح وتوضيح العروض بالتفصيل ومعرفه جميع السيارات التي شملتهم العروض بقسط كل سياره خاصه بها. بالإضافة إلى ذلك سوف نقوم بمعرفه كيفيه الحصول علي سياره من العروض وتقديم الطلب الكترونيا من بالخطوات.

عروض الأهلي علي كيا 2022

اعلن البنك عن عروضه الحديثة والني شملت العروض علي سيارات كيا الجديدة كليا والتي تم إطلاقها بالمملكة حديثا وموديل السنه الجديدة. كما تم الإعلان عن عده شروط ومتطلبات العروض والتي نوضحها من خلال الفقرة التالية.

شروط عروض كيا 2022

اعلن البنك عن عده شروط ومميزات في نفس الوقت والتي نوضحها من خلال الأتي:

العروض تبدأ من 1 يناير 2021 وتنتهي في 31 يناير 2021.

يتم احتساب معدل النسبة والقسط الشهري علي نسبه تامين 3.75% وعلي مده سداد 5 سنوات.

يتم احتساب مبلغ الأجرة الشهرية بناء علي سعر فئه السيارة.

يمكن للعميل أن يقوم بتصميم القسط والدفعة الأولي المناسبين له.

سيارات عروض كيا

بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن السيارات التي شملتهم العروض للعملاء المحولة رواتبهم. والتي نوضحها من خلال الأتي:

ستينجر موديل 2022 بقسط شهري 2098 ريال.

ريو موديل 2022 بقسط شهري 862 ريال.

أوبتيما موديل 2022 بقسط شهري 1608 ريال.

سيراتو موديل 2022 بقسط شهري 1014 ريال.

كادينزا موديل 2022 بقسط شهري 1862 ريال.

سبورتاج موديل 2022 بقسط شهري 1325 ريال.

كيفيه الحصول علي عروض كيا

كما تم الإعلان أيضا عن طريقه وكيفيه الحصول علي عروض الأهلي علي كيا 2022 الجديدة. وذلك عن طريق زياره احد فروع البنك الأهلي بالمملكة. أو الاتصال علي الرقم 920000891 أو التقديم الإلكتروني عن طريق الخطوات الأتية: