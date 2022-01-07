نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإسكان تسجيل دخول برقم الهوية وما شروط القبول؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة الإسكان تسجيل دخول برقم الهوية من أهم الخدمات التي يلجأ لها أعداد كبيرة في المملكة العربية السعودية وخصوصًا المستفيدين من الإسكان الضمان الاجتماعي فقد اعتادت الوزارة على تقديم الوحدات السكنية التي تتناسب مع احتياجات المواطنين وتناسب أعداد أفراد الأسرة وقد خصصت رابط وزارة الإسكان استعلام برقم الهوية لكي يكون من السهل معرفة الاستحقاق السكني دون الرجوع إلى مقر الوزارة، وسوف نقدم طريقة الإسكان تسجيل دخول برقم الهوية 1443.

الإسكان تسجيل دخول برقم الهوية

تعددت البرامج السكنية التي توفرها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان كما أن هناك جهات خاصة توفر دعم للعديد من الأفراد وكذلك مجموعة من البنوك السعودية تقدم التمويل العقاري، وفيما يخص الإسكان تسجيل دخول برقم الهوية الوطنية فهي خدمة تتم من خلال التالي:

قم بزيارة موقع وزارة الإسكان السعودية (housing.gov.sa).

ثم يليها كتابة رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور، أو الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد.

كما أن الدخول إلى موقع الوزارة، يؤهلك إلى الدخول لمنصة سكني الخاصة بالدعم، كما يمكن الدخول إلى رابط منصة الإسكان التنموي الاجتماعي 1443، والدخول أيضًا عبر رقم الهوية الوطنية.

شروط الدعم السكني وزارة الإسكان

وهناك العديد من الشروط والأحكام التي قامت بتقديمها الوزارة لكي تقبل طلبات الحصول على الدعم السكني من بينها:

ضرورة أن يكون لدى المواطن أوراق ثبوتية رسمية مصدق عليها من خلال الجهات الرسمية، منها بطاقة الهوية الوطنية، وكذلك شهادة بيان بالراتب لمعرفة دخل الأسرة، وصك العائلة.

ألا يكون عمر صاحب الطلب أقل من الواحد والعشرين عام، وأن يكون مواطن سعودي حاصل على الجنسية السعودية.

تُمنح المرأة المطلقة والأرملة فرصة الحصول على الدعم السكني.

يشترط أن تكون السيدة المطلقة حصلت على الوثيقة خلال عامين ماضيين على الأقل والأرملة تعول الأبناء.

وعند التسجيل في وزارة الإسكان عبر الإنترنت ينبغي أن يتم تقديم كافة البيانات الشخصية وبيانات الدخل والتواصل بطريقة صحيحة، حيث أن الوزارة قامت بتكليف لجان لكي تتابع الطلبات المرسلة إليها، ومعرفة هل الشروط متوافقة ومتاحة في الطلبات أم لا، ويمكن الاستعلام عن الاستحقاق بعد ذلك إلكترونيًا.