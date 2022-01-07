افضل صيغة معروض طلب مساعدة مالية أو علاجية من الديوان الملكي

طلب مساعدة مالية أو علاجية، نموذج طلب مساعدة مالية لبناء منزل أو لسد الدين أو لتكملت علاج، تتنوع الصيغة بحسب طلب المواطن عن سبب احتياجه أو الجهة التي يلجأ اليها، يصعب في بعض الأمور الاحتياج لجهات معينه عندما يتعثر أمور المواطن، والتي لا يتواجد الكثير جهة يلجأ اليها، فمن هذه الجهات الديوان الملكي، التي اعلن من قبل المؤسسة تحت أمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، عن أتاحت مساعدات مختلفة لسد جميع احتياجات المواطنين، يتقدم العميل بطلب المساعدة المالية بنماذج أتاحت من خلال مؤسسة الديوان الملكي جاهزة، وسوف نوضح كيفية تقديم طلب معروض مساعدة مالية من الديوان الملكي.

افضل صيغة معروض طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي

معروض طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي السعودي، يوجد الكثير من الطرق المختلفة لتقديم طلب مساعدة من مؤسسة الديوان الملكي، والتي سوف نوضح كيفية إرسال خطاب لطلب مساعدة كالتالي:

علي المتقدم أولاً كتابة تحية الإسلام “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته”

عليك أولاً بملئ النموذج المقدم.

بعد ذلك الي الملك خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز..

أدامك الله عزاً للملكة وبارك الله فيك ورزقك من الخيرات أينما تكون..

أتقدم إليكم بطلب من سيادتك خادم الحرمين الشريفين للحصول علي مساعدة لطلب علاج وكلي أمل من سيادتكم لتلبي طلبي، لأنني لا امتلك غير دخل ضعيف وعاجز عن شراء علاجي وأعول اسره ولست قادر علي تلبي الطلبات، وكلي عشم من سادتكم بتلبي طلبي، وشكراً جزيلا لكم.

عند التقديم بعد إرسال الخطاب، يلزم علي المتقدم تقديم جميع البيانات الشخصة، ثم عليك بتقديم الوثائق التي تثبت الحالة المادية السيئة التي يمر بها العميل المتقدم، كما أتاح طلب المساعدة للمواطن التي تأثره أحوالة من بعد سوء الأحوال الاقتصادية التي حدث من قبل لجميع البلدان من بعد ظهور فيرس كرونا المستجد.

التواصل مع الديوان الملكي السعودي

التواصل لمؤسسة الديوان الملكي من خلال أرقام الهاتف التي أتاحتها المؤسسة من قبل لكي يقوم المواطن بتقديم استفسار او شكوي، كما يمكن من خلالها الاتصال للاستفسار علي أدق تفاصيل الطلب وذلك من خلال الرقم التالي: 920030003.