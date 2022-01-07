تفاصيل سلم رواتب الخدمة المدنية 1443 الجديد في السعودية مع العلاوات السنوية والبدلات لموظفي الخدمة المدنية

تفاصيل سلم رواتب الخدمة المدنية 1443 في السعودية هو السلم الذي يوضح الرواتب التي يحصل عليها الموظفين والعاملين في جميع القطاعات المختلفة التابعة للدولة بشكل عام، حيث تختلف قيمة الرواتب التي يحصل عليها الموظفين في السعودية في القطاعات المختلفة بناء على مجموعة من العوامل مثل درجة الوظيفة والرتبة والخبرة، وقد قامت الحكومة السعودية مع بداية العام الجاري بتحديد سلم رواتب الخدمة المدنية الجديد الذي يتم اعتماده في هذا التوقيت في السعودية، كيفية التقديم على وظائف الأحوال المدنية 1443 absher.sa والشروط المطلوبة (للرجال والنساء) ونستعرض من خلال هذه السطور سلم رواتب الخدمة المدنية الجديد في السعودية 1443.

تفاصيل نظام سلم رواتب الخدمة المدنية 1443

تقدم الحكومة السعودية من خلال سلم رواتب الخدمة المدنية في السعودية كافة الفوائد الاقتصادية لكافة الموظفين في القطاعات المختلفة في السعودية والتي تسهم الى تقديم التعويضات المناسبة لهم مثل المكافآت الاقتصادية والتي يتم تحديدها بناء على نظام معين يتم اعتماده في تحديد سلم الرواتب، والذي يتمثل فيما يلي.

نظام سلم رواتب الخدمة المدنية الأول، وهو النظام الذي يشكل كافة الافراد الذين لا يستطيعون اكمال العمل وعمل المستخدم.

النظام الثاني في سلم الراتب والذي يتضمن الأشخاص الذين يمتلكون خبرة على الأقل سنتين في المجالات المختلفة بالقطاعات السعودية المختلفة.

النظام الثالث في تحديد سلم الرواتب والذي يتضمن كافة الأشخاص الذين يمتلكون أربعة سنوات خبرة على الأقل او اكثر من ذلك، حيث يتم تحديد سلم رواتب خاص بناء على هذه الأنظمة الثلاثة.

سلم رواتب الخدمة المدنية الجديد في السعودية 1443

سلم رواتب موظفي الاحوال المدنية وقد قامت الحكومة السعودية بالاعلان عن سلم رواتب الخدمة المدنية في السعودية الجديد مع بداية العام الجاري، حيث يتضمن هذا السلم كافة البيانات المتعلقة بالرواتب التي يتقاضاها الموظفين والعالمين بجميع القطاعات في السعودية بشكل عام التابعة الحكومة السعودية، كما يوضح سلم الرواتب أيضا قيمة العلاوات التي يتم تقديمها بشكل سنوي للمستحقين، فنجد أن سلم رواتب الخدمة المدنية يتكون من 15 موتيك بالإضافة الى خمسة عشر درجة، والذي يأتي على النحو التالي.

المرتبة الأولى يحصل على راتب 3000 ريال كأساسي

والمرتبة الثانية راتب أساسي 3430 ريال سعودي.

المرتبة الثالثة راتب أساسي 3530 ريال سعودي

والمرتبة الرابعة راتب أساسي 4530 ريال سعودي.

المرتبة الخامسة راتب أساسي 5240 ريال سعودي.

والمرتبة السادسة راتب أساسي 6065 ريال سعودي.

المرتبة السابعة راتب أساسي 7010 ريال سعودي.

والمرتبة الثامنة راتب أساسي 8010 ريال سعودي.

المرتبة التاسعة راتب أساسي 9275 ريال سعودي.

والمرتبة العاشرة راتب أساسي 10275 ريال سعودي.

المرتبة الحادية عشر راتب أساسي 11815 ريال سعودي.

والمرتبة الثانية عشر راتب أساسي 13435 ريال سعودي.

المرتبة الثالثة عشر راتب أساسي 15180 ريال سعودي.

والمرتبة الرابعة عشر راتب أساسي 17015 ريال سعودي.

المرتبة الخامسة عشر راتب أساسي 20855 ريال سعودي.

العلاوات السنوية والبدلات لموظفي الخدمة المدنية