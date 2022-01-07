تسجيل دخول منصة بلدي.. خدمات موقع بلدي الإلكتروني

تسجيل دخول منصة بلدي، حيث تعد منصة بلدي من المنصات الهامة التي تم تدشينها من جانب وزارة الشؤون البلدية بالمملكة العربية السعودية، حيث تعمل المنصة علي تسهيل إجراءات الحصول على جميع الخدمات التي تخص البلدية سواء كانت هذه الخدمات للمواطنين السعوديين أو المواطنين المقيمين بالمملكة، حيث تقدم منصة بلدي خدماتها بشكل إلكتروني بدون ضرورة التوجه إلى أي مكتب من مكاتب البلدية داخل المملكة، وتعد منصة بلدي من أهم المنصات التي قد حققت نجاحات متعددة في مجال الخدمات الإلكترونية، ومن خلال التفاصيل التالية سوف نوفر لكم رابط تسجيل دخول منصة بلدي وتوضيح أبرز الخدمات التي تقدمها المنصة.

تسجيل دخول منصة بلدي

يستطيع جميع المواطنين تسجيل دخول منصة بلدي واستخدام الخدمات التي تخص المنصة بشكل إلكتروني سريع، وفيما يلي خطوات تسجيل الدخول إلى المنصة:

يجب الدخول علي رابط المنصة التالي: تسجيل دخول بلدي.

ثم بعد ذلك يتم الضغط على تسجيل الدخول بأعلى صفحة الموقع.

يجب على كل شخص أن يقوم بكتابة البيانات التي تخص الدخول (اسم المستخدم وكلمة المرور).

ثم إدراج الرمز المرئي بطريقة صحيحة في المكان المحدد له.

ثم الضغط على تسجيل الدخول حتي يتم الحصول على جميع الخدمات الإلكترونية التي تتوفر مجاناً لجميع المستخدمين.

ما هي خدمات منصة بلدي؟

وزارة الشؤون البلدية السعودية قد استطاعت أن تقوم بتوفير خدمات عديدة بمنصة بلدي لجميع المواطنين والمواطنات والمقيمين، فمثل هذه الخدمات استطاعت أن توفر وقت وجهد المواطنين وأداء الخدمات بشكل مميز وسريع، وقد وفرت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني هذه الخدمات: