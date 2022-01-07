التسجيل بمنصة ساعد بوزارة الخدمة المدنية.. توظيف ساعد الإلكتروني

التسجيل بمنصة ساعد بوزارة الخدمة المدنية، فقد عملت الوزارة علي توفير نظام ساعد الإلكتروني الذي من خلاله يتم تقديم يد المساعدة للمواطنين السعوديين من خريجي شهادة الثانوية العامة وما دونها من أجل البحث عن الوظيفة التي تكون مناسبة لقدرات وكفاءة كل شخص، وقد عُرف نظام ساند بتوفير وظائف المستخدمين وفق بند الأجور، حيث تعمل المنصة الخاصة بالوزارة علي استقبال تسجيل البيانات الخاصة بالأفراد من خلال النظام الإلكتروني الخاص بالوزارة حتي يتم ترشيحهم للي عدد من الوظائف الشاغرة، ويتميز النظام بانه يعمل علي إتاحة المعلومات التي تخص المُستفيدين للعاملين المختصين بوزارة الخدمة المدنية، من خلال تكوين قاعدة بيانات تكون خاصة بهم، وسوف نوضح لكم خطوات التسجيل بمنصة ساعد.

شروط التسجيل بمنصة ساعد إلكترونيًا

يستطيع جميع الأفراد القيام بتسجيل حساب في منصة ساعد ولكن بعد توافر شروط التسجيل التي حددتها الوزارة علي النحو التالي:

الراغب في التسجيل بالمنصة يجب أن يكون سعودي الجنسية من حيث المنشأ.

حصول المتقدم على شهادة الثانوية وما دونها من شهادات أخري شرط التسجيل.

يجب علي المتقدم عدم عمله كموظف بأحد الهيئات العاملة بالسعودية.

أن يكون للمتقدم قابلية علي العمل بالوظيفة التي سيتم العمل بها.

السن الخاص بالتقديم يجب أن لا يزيد عن 45 سنة.

أن يكون صاحب التسجيل لائقًا طبيًا خلال التقديم بالمنصة.

أن لا يكون الشخص الراغب بالتسجيل قد سبق أن تم الحكم عليه بحد شرعي.

رابط التسجيل الإلكتروني بمنصة ساعد

يمكن لجميع الأفراد تسجيل حساب جديد بمنصة ساعد من خلال القيام ببعض الخطوات الإلكترونية التي تتم بالشكل التالي: