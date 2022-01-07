تفعيل سجل الأسرة الرقمي وكيفيه تفعيله عبر تطبيق ابشر بالخطوات الصحيحة التي تم الإعلان عنها

تفعيل سجل الأسرة الرقمي عبر تطبيق ابشر من اهم واحدث الخدمات الإلكترونية التي تم الإعلان عنها في خلال هذه الأيام في المملكة. والتي تم الإعلان عنها عبر صفحه المنصة الرسمية علي موقع تويتر وجميع مواقع التواصل الاجتماعي الأخري بالمملكة السعودية. بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن عده خدمات إلكترونيه اخرى ثار التساؤل عنها من قبل السعوديين والتي جاءت من ضمن ألتغريده الأسبوعية للمنصة. والتي من أهمها طلب تملك عقار لغير السعوديين عبر منصة ابشر ومعرفه اهم الشروط وكيفيه الوصول للخدمه. كما تم الإعلان أيضا عن التعريف بفرد اسره عبر منصة ابشر الكترونيا ومعرفه الشروط والمتطلبات وخطوات الوصول للخدمه. والآن سوف نقوم بشرح وتوضيح الخدمة بالتفصيل كما تم الإعلان عنها. بالإضافة إلي ذلك أيضا سوف نقوم بشرح وتوضيح خطوات تفعيل الخدمة في الهوية الرقمية عبر تطبيق ابشر بالخطوات الصحيحة من خلال المقالة الأتية.

تفعيل سجل الأسرة الرقمي

أعلنت وكاله وزاره الداخلية للأحوال المدنية عن أطلاق سجل الأسرة الرقمي في الهوية الوطنية وذلك من خلال تطبيق ابشر والتي تمكن المستفيدين من الاطلاع علي سجل الأسرة الخاص بهم بشكل رقمي ويضاف إلي الهوية الوطنية ورخصه القيادة ورخصه السير المضاف إلي تطبيق ابشر. بالإضافة إلي ذلك أيضا تقدم المنصة اكثر من 350 خدمه للمواطنين والمقيمين بالمملكة. وذلك عبر المنصات التابعة للمنصة مثل ابشر أفراد أو ابشر أعمال أو ابشر توظيف. وذلك طبقا لرؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلي التحول الرقمي الكامل بالمملكة. وتحويل جميع الخدمات الكترونيا من خلال المنصات والمواقع الرسمية والتطبيقات المعتمدة من المملكة.

تفعيل سجل الآسرة عبر تطبيق ابشر

بالإضافة إلي ذلك أيضا أعلنت منصة ابشر عن طريقه وكيفيه تفعيل سجل الأسرة الرقمي الكترونيا من خلال تطبيق ابشر. والتي سوف نوضحها لكم عبر اتباع الخطوات الأتية: