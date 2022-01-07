نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الدعم الريفي للعاطلين عن العمل… طريقة التسجيل في دعـم ريف في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الدعم الريفي للعاطلين عن العمل، يبحث عنها الراغبين في الاستفادة من برنامج دعم ريف وزارة البيئة والمياه والزراعة. تحت رعاية حكومة المملكة، ويعد برنامج ريف reef.gov.sa من البرامج التنموية الهامّة التي أعلنتها وزارة البيئة والمياه والزراعة بالسعودية. وهو عبارة عن راتب مالي يُقدم بشكل شهري لكل الأشخاص الذين يعملون في مهن زراعية وأيضا للأسر المنتجة في المناطق المعنية بالدعم نخص بالذكر الأرياف التي تنشط فيها أعمال الزراعة. وهي تعينهم على زيادة الإنتاجية في مشاريعهم الصغيرة التي يعملون عليها وترتبط بالزراعة وكل ما يتعلق بها من مهن، يقدم الدعم الريفي للمستفيدين مبلغ قيمته عشرة بالمائة من قيمة إجمالي رأس المال الذي تم تسجيله في طلب الحصول على الدعم. ويجب ألا يتجاوز إجمالي الدعم المقدم للمواطن عن إجمالي رأس مال مشروعه. وسنتناول في مقالنا شروط الدعم الريفي للعاطلين عن العمل.

شروط الدعم الريفي للعاطلين

في العديد من المرات أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية عبر حساباتها الرسمية على الانترنت. وكذلك عبر المتحدث الرسمي باسم الوزارة بأن الدعم الريفي لا يقدّم للعاطلين عن العمل. وقد صرحت الوزارة عن هذا الأمر بعد أن كثرت الأسئلة بهذا الخصوص، والسبب في اختلاط الأمور عليهم واعتقادهم أن الدعم الريفي للعاطلين هو اشتراطهم أن لا يكون المتقدم يشغل وظيفة في القطاعات الحكومية.

بالإضافة إلى ما سبق، يمكن لكل من يستفسر عن شروط الدعم الريفي للعاطلين 2022 أن يفهم بأنه يجب أن يكون عاملا في القطاع الزراعي. ويعمل بنفسه لكي يتمكن من التقديم، وبالتالي فالمقصود هنا ليس أن يكون المعني بطال ولا يشغل أي وظيفة. بل أن يكون المتقدم نشط في ميدان العمل الزراعي ويعتبره دخل رئيسي ووحيد له. ونحن نعني بهذا كل من طلب الحصول على الدعم الريفي. هذا وسنذكر لكم الشروط باختصار.

يلزم أن يكون المستفيد جنسي السعودية، وله بطاقة تنقل سارية المفعول، وأن يقيم في منطقة مشمولة بدعم ريف. ويقدّم إثباتا عن مزاولته مهنة الزراعة، وألا يزيد دخله الشهري عن 6000 آلاف ريال. وأن يكون عامل في مهنة زراعية من المحددة في البرنامج، وأن لا يكون مبلغ الدعم أكثر من 54000 ريال سعودي كل سنة في كل البرامج. وأن يورد كل بياناته المطلوبة وله حساب بنكي ليتم صرف الدعم الريفي به.

طريقة التسجيل في الدعـم الريفي

من بين شروط الدعم الريفي للعاطلين التي أقرتها وزارة البيئة والمياه والزراعة للمزارعين الصغار والأسر المنتجة. للاستفادة من دعم ريف هي القيام بالتقديم من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بالدعم. وهي منصة ريف الإلكترونية، ولكي يتمكن المواطنين السعوديين من تقديم طلباتهم يجب أن يكون لهم حسابات في المنصة، ويتوجب عليهم أن يقوموا باتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى منصة ريف الإلكترونية

فتح حساب في بوابة ريف وإدراج البيانات الشخصية في النموذج (الاسم الرباعي، رقم الهوية الوطنية، تاريخ الميلاد، كلمة المرور. رقم الجوال، تأكيد رقم الجوال، إدراج الرمز المرئي)

بعد ذلك يقرّ بصحة بياناته.

ثم ينشئ حسابه ويقوم بتفعيله ثم يسجل دخوله إلى المنصة الإلكترونية.

بالإضافة إلى ذلك من الخطوات، يختار البرنامج الذي يرغب في التقديم له، ويضع كل بياناته الشخصية المطلوبة. بالإضافة إلى بيانات مشروعه أو مهنته الزراعية التي يشغلها، ويرفقها دراسة جدوى خاصة بمشروعه، يرفع المستندات المطلوبة. ويراجع بياناته ويتأكد من صحتها ثم يقوم بإرسال الطلب الخاص به، بعد ذلك سيدرسه المختصين ثم يتم الردّ إما بالقبول أو الرفض.

إلى هنا نصل معكم إلى نهاية مقالنا الذي تحدثنا فيه عن شروط الدعم الريفي للعاطلين عن العمل. والتي يجب أن تتوفر في كل مواطن سعودي راغب في التقديم لدعم الريف من أجل الاستفادة من الإعانة المادية التي تقدمها وزارة البيئة والمياه والزراعة التابعة لحكومة المملكة العربية السعودية، نرجوا أن نكون قد أفدناكم بما قدمناه لكم فيما سبق.