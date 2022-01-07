شروط طلب زيارة عائلية مؤقتة وخطوات التقديم على الزيارة

شروط طلب زيارة عائلية مؤقتة وتكون التأشيرة الخاصة بالزيارات العائلية هي التأشيرة التي تتيح للأشخاص المقيمين بالمملكة العربية السعودية باصطحاب عائلتهم إلى المملكة، أي تسمح لهم بالدخول إلي الأراضي السعودية، وتلك التأشيرة خاصة بأفراد العائلة من الدرجة الأولي مثل الوالدين، الأبناء والزوجة أو الزوج، توجد بعض الشروط التي قامت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية باعتمادها للموافقة على طلبات الزيارة العائلية أو رفضها، حيث تعمل الوزارة إلي توفير كافة خدماتها للتسهيل على جميع المواطنين وحتي المقيمين في أنجاز متطلباتهم، وتعمل الجوازات السعودية على تتطوير القرارات الخاصة بالمقيمين والزيارة وفقا للخطوات التقديم والرسوم المفروضة، ويمكن تقديم الطلب بخطوات بسيطة لا تتطلب الكثير من الوقت عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية.

شروط طلب زيارة عائلية مؤقتة

يجب سداد كافة الرسوم المطلوبة لاستقدام الزيارة العائلية، وفي حالة لعدم سداد الرسوم يتم رفض الطلب. يشترط تقديم الطلبات من خلال الموقع الرسمي لمنصة خدمات التأشيرات الإلكتروني. يتم ملأ البيانات المطلوبة في النموذج الإلكتروني الموجود على الموقع. يجب ختم النموذج الإلكتروني من قبل المؤسسة أو الجهة التي يعمل بها المقيم. يشترط ختم النموذج الإلكتروني من قبل الغرفة التجارية والتأكد من أن جميع البيانات مكتوبة بطريقة صحيحة. يتم تحديد مدة الزيارة بحد أدنى تسعون يوم من تاريخ وصول الأسرة إلى المملكة. يجب أن يكون صاحب الطلب يعمل لدى جهة عمل في المملكة العربية السعودية. لا يتم الموافقة على طلبات المرافقين للمقيمين ويتم رفض طلبات الزيارة في فترة الحج وأوقات العمرة. يتم السماح للأقارب من الدرجة الأولى فقط، وترفض طلبات الزيارة لاستقدام عائلة من الدرجة الثانية.

خطوات التقديم على طلب زيارة عائلية